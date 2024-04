L ook minimalisti eppure impeccabili: le donne francesi, quanto a stile, sanno sempre il fatto loro. Merito non tanto degli styling e degli abbinamenti proposti, ma anche dei colori che scelgono per esprimere la propria femminilità. Ne abbiamo identificati cinque, perfetti per interpretare le tendenze moda primavera 2024, da cui prendere ispirazione subito

Rosso, rosa cipria, verde khaki, beige, ceruleo: cosa hanno in comune questi colori moda primavera 2024? Apparentemente, sembrerebbero essere proprio i colori preferiti dalle donne francesi. Nei look street style paparazzati a Parigi durante le fashion week, ricorrono con puntualità nelle mise più belle, da cui vogliamo trarre ispirazione per il nostro guardaroba. Andiamo subito alla scoperta dei 5 colori protagonisti di questa stagione.

1. Il rosso

Il rosso è il colore del cuore, dell’amore e dell’energia più dinamica e passionale: le donne francesi lo sanno bene. Tra le tendenze moda primavera 2024 emerse dallo street style parigino, il rosso detiene una posizione particolarmente rilevante. Ricorre nell’abbigliamento come negli accessori, e anche nelle tendenze beauty (aka il rossetto rosso!). Come lo si indossa? A questa domanda rispondiamo aprendo dinnanzi a te due strade. La prima è la formula total look, ovvero prediligendo il rosso da testa a piedi. Puoi approcciare questo styling monocromatico optando per un vestito o una tuta jumpsuit, a cui andrai a coordinare una borsa o dei sandali. Sulla seconda strada si procede invece per piccolo accenti di colore: pensa, ad esempio, a un vestito bianco con una cintura rossa. Oppure a dei pantaloni beige con un gilet rosso.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Il color crema

Parola chiave per comprendere il colore crema: quiet luxury. Si cela tanta golosità in questa nuance che si avvicina al beige, ma anche immensa sofisticatezza: è infatti un colore che va dritto al cuore della moda effortless chic. Basta un look monocromatico all’insegna del beige – o del beige abbinato al bianco o un’altra tonalità cremosa – per dare subito l’impressione di indossare qualcosa di estremamente costoso. Ne dà prova questo abito midi con gonna a balze, ma potresti voler approcciare la tendenza anche attraverso un semplice tailleur in lino o un completo pantaloni e T-shirt crema, tutto tono su tono.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Il verde khaki

Le donne francesi non dicono di no al verde. Ma in quale tonalità specifica? Dallo street style di Parigi, è il verde khaki a imporsi come tendenza moda primavera 2024. Non tanto in formula total look, bensì a disposizione degli styling pensati per il color blocking. In foto sotto, ecco una mise proporre il verde khaki in abbinamento con il nero: l’effetto finale è elegantissimo. Tuttavia, per una resa meno austera, prova a mixare il verde khaki con il beige visto poco fa: l’abbinamento sarà perfetto per interpretare la spensieratezza primaverile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Il rosa cipria

Una nuance delicata che simboleggia la speranza, che conferisce calma, sicurezza e positività. Il rosa cipria è un’altra delle tonalità primaverili predilette dallo street style di Parigi. Nel look in foto sotto, troviamo massima fonte di ispirazione di uno styling monocromatico che punta tutto sulla sobrietà e sull’effetto ton sur ton. La gonna con plissè viene abbinata in modo magistrale a una giacchina della stessa tonalità, impreziosita con gioielli oro. Bianca, invece, la borsa con catena portata sotto braccio. In una sola parola: impeccabile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. L’azzurro ceruleo

Non proprio blu, non proprio (soltanto) azzurro. Bensì, ceruleo. Un colore che sblocca immediatamente il ricordo di una delle scene cinematografiche più celebri, tratta dal film Il diavolo veste Prada. E che si dimostra essere perfettamente allineato con la spensieratezza primaverile che passa, come giusto che sia, anche attraverso i nostri look. Come approcciare questo colore moda primavera 2024? Se lo stai ancora solo testando, puoi provare con una blusa o una gonna: un solo capo color ceruleo, da abbinare eventualmente al bianco o il beige. In alternativa, se la self-confidence non ti manca, via libera al total look come propone questo completo pantaloni e camicia indossato in foto sotto. Casual, ma anche sublime.

Foto Launchmetrics/Spotlight