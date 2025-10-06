Di tutte le tendenze moda autunno 2025, ce ne è una che racchiude in sé l’essenza della praticità e della coolness. È la tuta jumpsuit, il must-have – o meglio, la conditio sine qua non – del guardaroba femminile di questa stagione. La sua versatilità ti stupirà: puoi indossarla con qualsiasi scarpa e sceglierla in qualsiasi tessuto, dal denim alla pelle, per valorizzare i tuoi look e anche la tua silhouette. Ne dà prova lo street style con questi 5 look facilissimi da copiare. O da cui prendere semplicemente ispirazione.

La tuta jumpsuit aderentissima, da indossare col cappotto abbinato

Un po’ Eva Kant, un po’ Catwoman. A metà strada tra questi due iconici personaggi femminili, abbiamo identificato l’essenza di questo look, in cui la tuta jumpsuit in calda e avvolgente maglia grigia fa da protagonista. Il minimalismo fa da apripista allo styling: la tutina aderente, tendenza moda autunno 2025, trova spazio sotto un cappotto perfettamente abbinato nel colore e nella texture del tessuto stesso. C’è di più: a rendere smisuratamente sofisticata la mise è la scelta delle scarpe, elegantissime slingback open-toe in vernice nera, a cui sono abbinate la maxi-borsa e il coprispalle in pellicciotto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quando la corsetteria incontra la tuta jumpsuit

Cosa accade quando un classico della lingerie femminile – il corsetto, ça va sans dire – incontra la praticità di un pezzo versatile come la tuta jumpsuit? Ne nasce un must-have tanto chic quanto pratico, che trova posto nei nostri look insieme a camicie bianche e cappotti pesanti. Cruciale in questo styling che desideriamo rubare allo street style è anche il fit della tuta stessa: il corsetto deve vestire a perfezione e non lasciare margini agli errori. Dulcis un fundo, la cintura tono su tono che esalta il punto vita.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Stile utility e cintura in vita

Basta una semplice profilatura metallica – quale può appunto essere una cerniera frontale – e, voilà, la tuta jumpsuit acquisce il suo spirito utilitario. Cool se la indossi con le sneakers, meravigliosamente chic se la sperimenti con slingback e décolletées. Altrettanto fondamentale è la cintura: può essere abbinata dello stesso colore o in una nuance a contrasto, ma meglio ancora se resa caratteristica da profili il metallo (per un sano accento bling-bling!). E a proposito dei colori! Noi ti invitiamo a sperimentare proprio questa tonalità di blu elettrico: viva, energica, vibrante! Ideale per dare slancio i tuoi look autunnali.

Foto Launchmetrics/Spotlight

A tutto denim, con la tuta jumpsuit

Le it-girls della London Fashion Week sanno benissimo come sfoggiare la tuta jumpsuit di jeans. Il tessuto denim spiana la strada a un’altra tendenza imperativa della moda autunno 2025, ricordandoci che la tuta jumpsuit può trovare stratificazione sia con una semplice T-shirt bianca – come nel look street style che ti proponiamo in foto sotto – sia con una pratica e morbida maglia dolcevita. Quanto alle scarpe, resta indiscutibile la chiave di lettura cool, ovviamente facilitata dall’abbinamento con le sneakers. In alternativa, tacchi stiletto o a blocco per slanciare la silhouette.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Tendenza pelle: il look total leather di cui la jumpsuit è protagonista

E come moda autunno 2025 suggerisce, ben venga consentire l’incontro tra tuta jumpsuit e tendenza pelle. I colori infallibili di questa stagione? Nero, marsala, antracite, verde oliva. Da sfoggiare singolarmente o da abbinare insieme, per creare un look color blocking che funzioni. Sì anche al taglio cropped dei pantaloni della tua tuta jumpsuit: ti consente di dare ancor più valore e risalto a scarpe e stivaletti, specialmente quelli Chelsea con suola in gomma. Un grande classico a cui è impossibile dire di no.

Foto Launchmetrics/Spotlight