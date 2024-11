Se anche tu – come noi, d’altronde! – hai un debole per i cappotti colorati, questa è la guida shopping che fa per te. E quando pronunciamo la parola “colore”, non intendiamo solo le nuance tenui che rappresentano un terreno sicuro. No, le tendenze moda inverno 2025 ti invitano a uscire completamente fuori dalla tua comfort zone. Datti il permesso (finalmente!) di sentirti briosa ed esuberante attraverso ciò che indossi, dai voce al tuo stile e lascia che il tuo look racconti davvero chi sei. Certo, sempre avendo cura di trasmettere eleganza, femminilità e tantissima sofisticatezza. Come riuscirci? In questo manuale pensato per te abbiamo raccolto le idee da copiare ai look dello street style e le proposte shopping da avere nel tuo radar. Cominciamo!

Come abbinare i cappotti colorati?

Le strade cromatiche da intraprendere sono essenzialmente due. La prima chiama in gioco i colori energici, vibranti e accesi. Come il rosso, ad esempio, che trionfa tra le tendenze colore della moda inverno 2025 anche attraverso la chiacchieratissima “unexpected red theory” di cui si è parlato tanto questa stagione. Puoi abbinare un cappotto rosso ai vestiti bianchi per un risultato davvero chic, ma anche provare ad abbinarlo ai capi del guardaroba quotidiano: pantaloni dritti o jeans, maglie dolcevita o maglioncini di lana a collo alto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La seconda strada, in fatto di colori, riguarda le nuance pastello. Diffida da chi ritiene che vadano indossate solo ed esclusivamente in primavera! Chi non ha voglia di dolcezza e morbidezza anche in una stagione fredda quale l’inverno? Diciamo sì ai cappotti color lavanda, rosa pastello, verde menta, celeste o giallo vaniglia. Sono coccole per gli occhi e balsamo per il cuore. Oltre che punto di partenza per styling coloratissimi.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i modelli must-have per l’inverno 2024-2025

Una promessa è una promessa, e noi l’abbiamo mantenuta dall’inizio alla fine. In questa guida shopping per i tuoi look moda inverno 2025, non troverai cappotti neri, né cappotti bianchi o color cammello. Ci siamo focalizzate invece sui diktat che dalle passerelle allo street style toccheranno adesso il nostro guardaroba, spaziando dal rosso al blu, dal viola al verde, dal giallo al rosa. Tra i cappotti da comprare questa stagione, ce ne è per tutti i gusti. E anche per tutti i budget. Non ti resta che identificare il modello perfetto per te, avendo cura di scegliere non solo in base alla nuance ma anche in relazione a come la silhouette del cappotti andrà a valorizzare il tuo corpo. E buono shopping!

Cappotto lungo cucito a mano in double di pura lana, Marina Rinaldi (€830)

Con cintura e in 100% lana vergine, Max&Co. (€459)

In misto lana vergine e con bottoni, Marc O’Polo (€329,95)

In panno di misto lana, Liu Jo (€449)

In misto lana e dalla vestibilità morbida, United Colors of Benetton (€179)

Con chiusura doppiopetto e tasche a filetto, Fiorella Rubino (in sconto a €99)

Doppiopetto e con bottoni, Manila Grace (€299)

Con collo a revers e un solo bottone, Zara (€39,95)

Oversize e con tasche, Stefanel (€245)



In misto lana e dalla silhouette oversize, Bershka (€159)

