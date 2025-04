È praticamente impossibile rinunciare alle migliori slingback da comprare ora, specialmente in questo momento specifico della dolce stagione. L’arrivo delle prime giornate miti chiede una scarpa versatile, che sia il perfetto punto d’incontro tra sandali e décolletées. Quali scegliere dunque se non le slingback? Le scarpe con il cinturino si prestano bene negli abbinamenti con pantaloni sartoriali e jeans dal sapore urban, con minigonne glamour o gonne a tubino per i tuoi look da ufficio. La moda primavera 2025 ci invita a esplorarle in ogni declinazione possibile: a punta rotonda o pronunciata, monocromatica o bicolor (se non addirittura multicolor). Scoprile in questa guida shopping pensata ad hoc per te.

Come abbinarle secondo lo street style?

La parola chiave è “versatilità”. Ti stupirai del carattere dinamico che le slingback sanno tirar fuori in ogni occasione. Lo sa bene lo street style, dove abbiamo avvistato molteplici look riproporre questa tendenza scarpe attraverso le più svariate interpretazioni. Il minimalismo impera, questo è poco ma sicuro: tra i look delle it-girls impazzano principalmente le slingback bianche e le slingback nere. Nulla di protenzioso, eppure fortemente pervase da un animo chic e indiscutibilmente senza tempo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quanto agli abbinamenti possibili, le vie di sperimentazione non seguono regole prestabilite. Anzi, si aprono alle infinite possibilità. C’è chi le abbina ai jeans, chi ai pantaloni con le pinces, chi addirittura ne esplora lo styling con i pantaloni cargo. E ancora, le ritroviamo sotto eleganti chemisier a fiori e sotto abiti a tubino per l’allure della diva anni Cinquanta. Al fascino della slingback non si sfugge: provare per credere.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le migliori slingback da comprare questa primavera 2025

Versatili nello styling, poliedriche nelle proposte. Le migliori slingback da comprare ora racchiudono in sé un ampio spettro di tendenze scarpe primavera 2025, e ti stupirà scoprirle – tutte! – in prima persona. La nostra certezza definitiva è che avrai solo l’imbarazzo della scelta, per attingere al diktat che più riflette il tuo stile e la tua personalità. Si spazia dal tacco kitten al tacco a blocco, dalle punte arrotondate a contrasto cromatico fino a quelle pronunciate definite da inserti metallici. Anche il colore è protagonista assoluto: il color blocking è una delle possibili chiavi di lettura nella selezione delle tue slingback, come anche potresti adorare le rifiniture metalliche delle fibbie e dei loghi a vista. Ossessionata dalla perfezione? Scegli quelle minimali, impeccabilmente timeless: un richiamo alla formula dell’eleganza più pura e aurea.

Bicolor e in pelle, Le Walterine (€119)

Con punta in metallo con finitura oro, Marella (€199)

In pelle effetto vernice, Roger Vivier (€820)

In pelle e con frange, Roberto Festa (€225)

Con stampa leopardata e tacco kitten, H&M (€25,99)

Slingback a punta, & Other Stories (€119)

In pelle brunita, Ralph Lauren (€149)

Con tacco basso e dettaglio metallico, Geox (€119)

Slingback bicolor con tacco a blocco, Tory Burch (€370)

Con stampa multicolor, Primadonna (€59,99)