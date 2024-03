S empre perfette, con quell'aplomb sofisticato che suscita fascino e anche un pizzico di bonaria gelosia: quali sono i segreti di stile delle donne francesi? Ecco 7 must-have da rubare al loro guardaroba, per reinterpretare con la nostra personalità la moda primavera 2024

La moda primavera 2024 non può che dire sì al je ne sais quoi delle donne francesi. Un carisma e un fascino che passa anche per i loro look. E che abbiamo provato a investigare, riassumendolo in 7 must-have da sperimentare subito per ricreare le mise più belle dallo street style di Parigi. Dal trench alle ballerine, dal blazer alla camicia a righe, passando anche per lo slip dress di seta, i jeans a gamba dritta e il gilet. Pochi – ma buoni – pezzi timeless, su cui poter fare affidamento oggi, domani, sempre. E chissà che non sia proprio questo il prezioso segreto delle donne francesi.

Il trench cammello, capospalla senza tempo

È il capospalla ideale per un look dall’allure parigina. Il trench color cammello ha indubbiamente un fascino senza tempo, rievoca il bon ton per eccellenza (si pensi anche a Holly Golightly, alter-ego cinematografico di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany) ed è versatilissimo negli abbinamenti. Le donne parigine lo indossano in modo semplice, rievocando quello che è senz’altro lo stile effortless. Ovvero, elegante senza sforzi. Eccolo, in foto, protagonista assoluto di una mise che ti invitiamo a replicare nei tuoi look moda primavera 2024: intravediamo anche una collana di perle a più fili, occhiali da sole e l’iconica borsa Saddle di Dior in pelle beige.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I jeans a gamba dritta, cool ma anche chic

Dimentichiamoci della vestibilità skinny. Se c’è una tipologia di jeans che richiama il fascino delle donne francesi, questa è esattamente quella in cui il taglio a gamba dritta ha la maggiore. Sceglili a vita alta per amplificarne l’effetto: puoi indossarli con un crop top e una giacca in denim tono su tono, per un risultato minimale ma sofisticato. In alternativa al crop top, opta per la canottiera o la T-shirt nera. Infine, focus sulle scarpe: mocassini dalla punta ben squadrata o ballerine.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il gilet, tendenza moda primavera 2024

Puoi acquistarne uno pensato e realizzato per il guardaroba femminile, ma puoi anche prenderne uno in prestito dal guardaroba maschile per iniziare ad approcciarti agli styling con curiosità. Il gilet è un altro must-have delle donne francesi, vedere per credere i look (sempre impeccabili) della it-girl parigina Jeanne Damas (in foto). Come indossare il gilet? I canoni dello stile francese non lasciano spazio a ghirigori e fraseggi, anzi si va dritte al punto con sofisticatezza e linee pulite: sotto il gilet, sì ai pantaloni neri a gamba dritta. Non senza rinunciare a un tocco di estrema femminilità: sandali con listini rossi e smalto abbinato.

Foto Getty

Il blazer oversize, un capo passepartout

Ma quanto è invidiabile il je ne sais quoi delle donne francesi? I loro look hanno sempre quel di più, quel valore aggiunto che conferisce forza e femminilità all’intero styling. Stavolta il merito va al blazer oversize, una semplicissima giacca nera dalla vestibilità morbida che è stata abbinata in modo magistrale a una camicia bianca a sua volta oversize. Occhi puntati poi sulla gonna dall’orlo sfrangiato, come a voler ribadire quella mancanza – che mancanza non è – di attenzione alla perfezione. Infine, una borsa in tricot (questa in foto è griffata Dior) e scarpe con kitten heels. Très chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La camicia a righe, che sta bene con tutto

La camicia bianca ha il suo perché. Aggiungici poi le righe blu, e la sofisticatezza dello stile parigino raddoppia. Il segreto per indossarla non varia, tutto resta uniforme alla regola fondamentale: minimalismo, sobrietà, stile effortless. Anche quando il mood del look è assolutamente casual. Ce lo dimostra questa proposta street style ideale per i look a prova di tendenze moda primavera 2024: le sneakers denotano necessità di comfort e versatilità, i jeans cropped sono l’accento cool che ben si sposa con l’eleganza tacita della camicia a righe.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le ballerine, diktat della moda primavera 2024

Ballerine? Oui. La tendenza scarpe della moda primavera 2024 ci riconnette immediatamente a loro: le donne francesi. Che hanno fatto di questo diktat odi et amo (noi le amiamo, e tu?) un imprescindibile must-have. C’è chi dice che non denotino sensualità, ma a vedere le ballerine indossate dalle donne francesi noi riusciamo solo a percepirne tantissima. Si indossano sotto i pantaloni a palazzo, sotto i jeans, con le gonne o gli abiti. Più trasversale di così.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La gonna (o lo slip dress) di seta

Un must-have davvero ibrido, che lascia il cassetto della lingerie per farsi spazio tra look destinati al tempo libero. L’abito sottoveste – lo slip dress di seta o raso, per intenderci – è un abito scivolato che puoi indossare sopra una T-shirt o sotto il blazer. È di nuovo la it-girl parigina Jeanne Damas a darci una pratica dimostrazione di stile. Il tutto avendo cura di rispettare la buona regola del ton sur ton, per un risultato finale assolutamente impeccabile. La moda primavera 2024 ha già decretato i vestiti bianchi tra i principali alleati di questa stagione (sono senza tempo, come non potrebbero?), ma Jeanne Damas aggiunge un tocco di personalità e carattere: le mule rosse.

Foto Getty