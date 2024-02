D enotano carattere e personalità grazie al colore che le contraddistingue: le borse rosse sono la nuova ossessione delle it-girls. Vedere per credere i look street style più cool di stagione, che ne fanno l'accessorio must-have della primavera-estate 2024

Ferme tutte, lo street style ha parlato. Se stavi pensando di acquistare una nuova borsa, magari (anche) di un nuovo colore, non perdere l’occasione di immergerti a 360 gradi nell’energia cromatica del rosso. Non a caso, è proprio lo street style ad annunciare le borse rosse come infallibili protagoniste dei nostri look primavera-estate 2024. Ma quali scegliere e come indossarle? Scoprilo subito in questo prontuario di stile.

1. Piccola e tempestata di paillettes

Rendiamo grazie a Fendi, fonte di ispirazione in questo look street style: la celebre (mini) borsa Baguette della maison (consacrata ad accessorio cult anche e soprattutto grazie alla serie Tv Sex and the City) ci ricorda che – sì – le paillettes rosse possono essere un’ottima idea non solo di sera ma anche di giorno. Motivo? Costituiscono un punto luce particolarmente glamour sugli abbinamenti casual e sporty, come in questa mise in cui le felpa grigia è portata con una gonna lunga di una tonalità poco più chiara. È un’aggiunta inaspettata a cui strizzare l’occhiolino, e mini borsa rossa di paillettes sia!

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. La borsa rossa con stampe pop

Hai un’anima pop? Lascia che si esprima, anzi: lasciati esprimere! Puoi farlo con l’accessorio giusto, d’altronde cos’è la moda se non proprio un gioco per comunicare chi sei in modo autentico al 100%? Ecco una delle borse rosse che potresti adorare questa stagione: stampe e dettagli WOW rubano la scena. Si indossano lasciando che siano uniche protagoniste, ovvero senza strafare mescolando e mixando più stampe insieme. Come vedi, in questo look emerge un concetto minimal ma cool: jeans a vita alta e body nero.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. La borsa rossa con inserti in pelle e borchie metalliche

Borchie e pelle? Sì, se il tuo spirito è quello di una musa rock. Tra le borse rosse amate dallo street style non mancano le versioni grintose, definite da un profondo fascino dark. Questa che vedi in foto è una proposta visibilmente firmata Prada, ma te la proponiamo perché tu possa prendere ispirazione tanto dall’accessorio quanto dall’abbinamento. Le borchie che ne caratterizzano tracolla e inserti di pelle sono perfettamente coordinate con quelle della cintura, mentre canottiera e gonna nera sigillano l’ensemble.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Borse rosse che sembrano sculture

Più di una borsa, una scultura. La stagione della moda primavera-estate 2024 potrebbe voler portare con sé nuove consapevolezze, come il desiderio di investire in un accessorio diverso dal solito. Meno minimale, meno casual. Più concepito come un oggetto di design di cui non stancarsi mai più nelle stagioni a venire. Come identificare quello giusto per te? Rifletti sui volumi e le proporzioni che ti piacciono: squadrati? Bombati? La decisione sta a te. E ricorda che le borse rosse dal fascino scultoreo possono essere abbinate anche negli styling più inaspettati: vedi, ad esempio, lo styling con il trench verde militare.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Le borse rosse di paglia, ancora più chic

La moda primavera-estate 2024 non può che richiamare a sé un grande classico: la borsa di paglia. Ed è qui che entra in gioco il colore rosso, caratteristica (cromatica) imprescindibile delle tendenze accessori di questa stagione. Questa mini bag che ti proponiamo dallo street style va a fondersi con i trend già affrontati più sopra: i volumi scultorei e le stampe pop, ricreando la forma delle labbra in 3D. Sperimentale nei look tono su tono per un risultato chic e sofisticato, a cui potrai abbinare anche capi in denim (come una giacca) per un’aggiunta urban.

Foto Launchmetrics/Spotlight