C ome non amarla? La camicia bianca è un caposaldo del guardaroba femminile. Sta bene sempre, con tutto e in ogni dove. Ecco perché in vista della moda primavera 2024 ti proponiamo i modelli must-have da avere nel tuo radar

Il celebre stilista Karl Lagerfeld – che fu direttore creativo di Chanel e Fendi – specificò più volte che, se avesse potuto lui inventare un capo da indossare, questo sarebbe senz’altro stato la camicia bianca. Perché la camicia bianca è molto più di un semplice must-have: è un passepartout che trascende l’alternarsi delle tendenze e il passare delle stagioni. Ed è versatile, anche. Sa essere elegante ma anche cool, sa essere casual ma nemmeno troppo, sa essere formale ma è comunque sdrammatizzabile con gli accessori giusti. In questa shopping ti proponiamo i modelli più interessanti per i tuoi look a prova di tendenze moda primavera 2024: annota tutto e non lasciarteli scappare.

Come indossare la camicia bianca?

Prerogativa essenziale della camicia bianca è la versatilità. Non esiste, infatti, un unico e solo modo per indossarla. Né tanto meno né esiste uno giusto più di tutti. Lo street style ce lo insegna sempre, in ogni stagione di sfilate, attraverso i look di it-girls e addette ai lavori: tra un fashion show e l’altro, vengono paparazzate dai fotografi a caccia di nuovi trend. E la camicia è sempre protagonista – come non potrebbe, d’altronde? – dei look ad alto contenuto di ispirazione. La ritroviamo indossata sotto i tailleur, certo, ma anche sopra sofisticate gonne a tubino. Vietato omettere poi lo styling della camicia bianca con i jeans, declinati sia in una scurissima nuance indigo sia nella versione bianca. Per un look total white che si rispetti.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping: le camicie da comprare per la primavera 2024

Aderente o oversize? Sciancrata o dalla silhouette cocoon? Con o senza ricami? Con taschina frontale o cravatta nera incorporata? A ognuna la sua: quando si parla di camicie, non esiste una verità unica e assoluta. Certo, esistono però delle linee di massima da poter seguire. Se prediligi capi dalla vestibilità morbida, la camicia oversize farà sicuramente al caso tuo. Se cerchi invece il must-have indiscusso da indossare sotto un blazer (ergo, il fit deve essere a prova di giacca, altrimenti finirà per essere scomoda al di sotto), meglio prenderla leggermente sciancrata e della taglia giusta. In questa gallery di sotto ti proponiamo la nostra selezione, buono shopping!

Con manica lunga e abbottonatura a vista, Nara Milano (€88)

Camicia a manica lunga in puro cotone, United Colors of Benetton (€35,95)

In cotone, con vestibilità morbida. Arket (€59)

In cotone, & Other Stories (€79)

Camicia slim in popeline, Max & Co. (€89)

In cotone e con dettagli traforati, Mango (€49,99)

Camicia oversize in cotone, Sportmax (€245)

Camicia regular fit in popeline, Stefanel (€65)



Con cravatta, Liu Jo (€159)

Camicia stretch, Fay (€198)