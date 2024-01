I l denim? È irresistibile. Ma quali sono le novità che arrivano dallo street style delle capitali della moda? Preparati a scoprirne 5, per 5 look da sperimentare subito. Tutti a prova di coolness

E se ti dicessimo che sono tornati un po’ di diktat dagli anni Duemila? Questo prontuario di stile potrebbe farti cambiare idea su alcune tendenze che forse, in passato, non hanno avuto proprio (tutte) le chance che meritavano. Ad esempio? Gli stivali di jeans. O lo scamiciato in denim lunghissimo per i tuoi prossimi look in chiave indie. O, addirittura, la gonna in denim con gli inserti in tulle ricamato. In questa guida ti sveliamo 5 tendenze per il guardaroba della prossima primavera 2024. Scopri subito come valorizzarle al meglio!

1. Il blazer di jeans

Non il solito blazer. La giacca in denim può davvero stupirti, specialmente se – come in questo look street style che ti proponiamo in foto sotto – il collo a revers è di una tonalità più chiara (o più scura!). Certo, per qualcuna i mini shorts possono rappresentare un’idea troppo audace in primavera come in estate, dunque come procedere? Se ti senti pienamente sicura di te stessa, copia la mise senza indugiare e sentiti libera di esprimerti così come sei. In alternativa, opta per una variante: la gonna a tubino – fedele must-have del guardaroba femminile – si sposa benissimo con il blazer in denim. Sceglila bianca per un contrasto cromatico fresco, oppure in denim per ricreare un tailleur 100% jeans dalle reminiscenze anni Novanta.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. La gonna di jeans con gli inserti in tulle

Fanno un po’ anni Duemila, non è vero? Le gonne in denim con gli inserti in tulle sono tornate, parola di street style. Ma come indossarle? Le it-girls puntano tutto sulla coolness di una T-shirt oversize sapientemente inserita all’interno. Puoi senz’altro optare per una T-shirt bianca candida e immacolata (passepartout oggi, domani, sempre) ma anche per un pezzo sui generis che al momento rappresenta un cult nel guardaroba delle fashioniste: le T-shirt in tessuto tecnico, di quelle sportive che richiamano anche il mondo calcistico (T-shirt della tua squadra preferita: perché no?). Infine, completa il look con le sneakers per un risultato urban, o con delle pratiche slingback per un effetto finale très chic. Accessori? Certo. Una maxi bag o una borsa a spalla da portare come fosse una 24 ore. In foto, una griffatissima it-bag di Prada (a cui ispirarci o aspirare).

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. La gonna lunga con gli orli sfrangiati

Il denim dagli orli tagliati a vivo: o lo ami o lo odi. E noi lo amiamo (come potremmo fare il contrario? È irresistibile). Che si tratti di jeans cropped o di una gonna lunga, gli orli sfrangiati hanno il je ne sais quoi di una donna sofisticata e nonchalant, che non rinuncia a un accento streetwear. Lo dimostra questo look che ti proponiamo come fonte di ispirazione: la gonna in denim è qui portata con blazer nero oversize, al di sotto del quale spicca un top in tulle trasparente dall’effetto vedo-non-vedo. Anche gli accessori giocano un ruolo fondamentale: cappellino dalla silhouette morbida, orecchini (per un meritatissimo effetto bling-bling), occhiali da sole in stile aviatore e mini bag da portare a spalla. Pronta per replicare il look?

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Gli stivali in denim

Noi ti avevamo avvisata: queste sono esattamente le tendenze denim primavera 2024 di cui non ti aspettavi il ritorno. E, volente o nolente, gli stivali di jeans sarebbero qui per restare (almeno un po’). Continua dunque il nostro excursus tra i trend che fanno ritorno dai primi anni Duemila, complice questa mise sfoggiata tra le strade di Parigi. Il denim è protagonista anche del corsetto con bottoni (e spilla Chanel) indossato – impeccabilmente con la tendenza layering (cioé, la stratificazione) – sopra un blazer bianco. Il risultato finale si traduce quasi in un minidress! Se copiare il look per filo e per segno ti sembra decisamente troppo, decostruisci l’effetto-fashionista e semplifica tutto: giacca + gonna al ginocchio è un’idea valida. In alternativa, perché non tentare con i bermuda? Purché gli stivali in denim abbiano la loro parte di scena. Sono tornati, diamogli (almeno) una chance.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Lo scamiciato lungo in denim

Amanti dello stile indie, a rapporto. Questa mise che ti proponiamo trasuda vibes etno-chic, e ci piace – e convince – proprio per questo. Lo scamiciato di jeans sarà uno dei capi più versatili che indosserai la prossima primavera. Puoi portarlo con le sneakers o con i tacchi, con borse micro da portare a mano o formati maxi da avere in spalla. Non dimenticare di giocare anche con le lunghezze: questo look street style propone una versione alle caviglie, ma sentiti libera di sperimentare lo chemisier di jeans al ginocchio o nel taglio midi. Sì anche agli accessori, dai cappelli alle maxi collane luminosissime.

Foto Launchmetrics/Spotlight