Cerchi un passepartout che sappia veramente darti soddisfazione in ogni tuo look? Le tendenze moda primavera 2025 ti esortano a riconsiderare il potenziale (elevatissimo) della camicia azzurra. Quella bianca è indubbiamente un must-have indiscusso, ma nell’olimpo dei grandi classici femminili – fidati – trionfano anche le versioni nelle nuance del celeste e dell’azzurro. Vedere per credere la nostra selezione per il tuo shopping: tra le migliori camicie azzurre da comprare ora troverai certamente la tua prossima alleata di pantaloni e gonne, da indossare in chiave casual o chic, reinterpretandola sempre secondo il tuo gusto e il tuo carattere inimitabile.

L’ispirazione dalla sfilata Prada

La versatilità della camicia azzurra è dimostrata nient’altro che dalla sfilata Prada primavera-estate 2025. Nel look selezionato e riportato qui – per darti tutta l’ispirazione necessaria – la ritroviamo addirittura indossata con morbidi leggings grigi a costine e a vita alta. Sono leggings molto trasversali a loro volta: i passanti e la cintura esplorano il concetto di pantaloni in chiave leisurewear, spianando la strada a tutti quei look in cui non faremo altro che indossare la camicia azzurra proprio con i nostri pantaloni preferiti. Provala, ad esempio, con i pantaloni a vita alta: potrai inserire la camicia all’interno ed eventualmente arrotolare leggermente le maniche sui gomiti per un risultato più rilassato e cool.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada primavera-estate 2025.

Shopping: le migliori camicie azzurre da comprare ora

Con l’arrivo della primavera, la scelta della camicia azzurra che fa per te dovrà essere ancora più oculata. Ovvero, porta la tua attenzione anche sulla tipologia di tessuto che la caratterizza: cotone e lino sono certamente i più indicati con l’arrivo delle prime giornate calde. Viscosa e raso andranno benissimo finché non esploderà il caldo. Con questa premessa, passa poi al fit della tua camicia. Come desideri che vesta, esattamente? Per un look dall’animo rilassato, punta sui modelli leggermente oversize che vestono comodi e morbidi (ti sveliamo di più: se te la senti, ruba la camicia dal guardaroba maschile!). Se desideri invece un look dall’animo più sensuale e sofisticato, la camicia sciancrata che veste aderente potrebbe senz’altro fare al caso tuo. Non ti resta che scoprirlo.

In lino, Ecoalf (€199,90)

Con colletto a revers e in misto cotone, Stradivarius (€19,99)

In misto lino, H&M (€19,90)

In cotone biologico, Marc O’Polo (€74,95)

Con colletto a punta e in cotone, Levi’s (€65)

In popeline di puro cotone, Woolrich (€130)

In popeline di cotone biologico, The Frankie Shop, su Net-a-porter (€155)

In 100% lino, Mango (€39,99)

In popeline di cotone, Zara (€45,95)

Camicia in raso, Stefanel (€79)

