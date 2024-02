S alutiamo le palette cromatiche invernali e apriamoci al nuovo: con la primavera quasi alle porte, percepiamo già voglia di leggerezza e freschezza. Che, tradotta in un look, non può che rispondere a un solo must-have del guardaroba femminile: il vestito bianco

Candidi e immacolati, i vestiti bianchi hanno tutte le carte in regola per essere – di nuovo, come sempre e da sempre – il must-have del guardaroba femminile a prova di tendenze moda primavera-estate 2024. Come si indossano? Se sei a corto di idee, è lo street style delle it-girls internazionali a offrirti l’ispirazione giusta per fantasticare sugli styling della dolce stagione che verrà. Non complicarti la vita immaginando abbinamenti difficili, anzi comincia dal pensarli come semplici (ma comunque massimi) catalizzatori di attenzione attorno cui tutto ruota (gioielli, scarpe, accessori). Questi 5 look te lo dimostrano: assorbi subito ogni idea di stile e passa all’azione.

1. Bianco e minimale nelle linee

L’esecuzione sartoriale di questo vestito bianco è netta, rapida: va al succo, all’essenza di una cifra stilistica minimale e sofisticata. Il risultato? Ci piace. Questo abito midi smanicato vanta uno scollo a V modesto ma comunque sensuale. Puoi indossarlo con sandali bassi o slingback con tacco a clessidra, oppure puntare sul layering (cioé sulla stratificazione) con un paio di pantaloni tono su tono perfettamente abbinati. Dulcis in fundo, la scelta degli accessori: sì alla borsa nera per un contrasto cromatico. Ma, se vuoi, sperimenta pure il total white.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Effetto salopette e con inserti in tulle

L’effetto sorpresa di questo abito è l’inserto superiore, che ricorda quello di una salopette. Ma se c’è una cosa davvero adoriamo di questo look street style – da cui ti invitiamo a prendere ispirazione per la scelta del tuo vestito bianco – è la presenza del tulle ricamato. La fantasia floreale, unita alle maniche corte leggermente a sbuffo e il colletto bon ton, fa di questo capo un imprescindibile passepartout, ideale per i look casual chic. E infatti, è proprio un’impostazione casual quella che questa it-girl londinese ha dato all’outfit: vedere (per credere) le sneakers di tela.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Il vestito bianco con cut-out laterali

Qualcuno ha detto cut-out? Ebbene, sì. Amali o odiali, i dettagli cut-out (letteralmente, porzioni di tessuto tagliate via) sono una delle tendenze moda protagoniste della primavera-estate 2024. Come si indossano? Semplice, con nonchalance. Proprio come vediamo fare in questo look street style in cui l’abito bianco lungo presenta due generosi cut-out all’altezza dei fianchi. Anche lo styling degli accessori ci convince: sì alla mini bag in pelle effetto metallizzato (nota bene: anche le maxi bag calcheranno la scena!), il cui colore è richiamato nella scelta dei gioielli.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Il minidress bianco con i cut-out

Ancora loro (i cut-out) ma ora molto più piccoli: li ritroviamo sul minidress, per la gioia di chi adora i tagli più audaci. Il vestito bianco corto rientra tra i must-have della prossima stagione: lo indossi con facilità perché è estremamente versatile, soprattutto se è a manica lunga e ben accollato. Puoi portarlo sotto una giacca di pelle o di jeans, con gli anfibi o con le sneakers. O ancora, puoi interpretarlo in chiave chic con décolletées o sandali gioiello.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. L’abito a fascia dalla silhouette a matita

Semplice, minimale, impeccabile. Elegantissima. Da immaginare già con un blazer oversize al di sopra, bianco o declinato in nuance pop o pastello. Il vestito a matita che troviamo in questo look street style è a fascia, ma sentiti libera di ispirarti soltanto allo styling, prediligendo infine una versione con spalline. Da notare è il minimalismo come fil rouge dell’intero outfit: anche i sandali e la borsa lasciano che a parlare per sé sia la pulizia delle linee.

Foto Launchmetrics/Spotlight