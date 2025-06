L’eleganza è una cosa semplice, e questa è una grande verità. A ricordarcelo all’alba delle tendenze moda estate 2025 è l’attrice californiana Julianne Moore, sessantaquattro anni e immensa fonte di ispirazione. Uno dei suoi look più recenti si è immediatamente confermato per noi un riferimento valido per comprendere come abbinare gilet e pantaloni in modo facile, senza stratificazioni complesse e soprattutto con estremo minimalismo. In questo manuale, ti portiamo alla scoperta di un abbinamento sempre attuale – fidati, va oltre le stagioni e oltre i diktat passeggeri – che potrai ricreare con una selezione di must-have (tutti a prova di budget) selezionati per te.

Come abbinare gilet e pantaloni: il look di Julianne Moore

Sono tre i must-have definitivi che ti occorreranno per copiare alla lettera il look di Julianne Moore. Gli indispensabili sono senza dubbio i pantaloni blu con le stirature frontali: li sceglieremo dal taglio dritto e a vita alta, per poter fare affidamento su di loro in qualsiasi momento e con qualsiasi altro capo trasversale. In perfetto abbinamento cromatico dovrà esserci il gilet: scollo a V e bottoncini frontali, un vero classico timeless del guardaroba femminile. E sotto il gilet? Niente camicia. La moda estate 2025 ci invita a procedere proprio secondo il verbo di Julianne Moore: una pratica T-shirt bianca, candida e immacolata, è tutto ciò che serve per sublimare l’intensità del blu navy di pantaloni e gilet. Per completare il look, sandali o sabot col tacco (non per forza altissimo), borsa da portare a mano e occhiali da sole. Il perfetto look da giorno.

Foto IPA

Shopping: come copiare il look di Julianne Moore

Dalla teoria alla pratica, ecco a te le nostre proposte per la tua prossima sessione di shopping. Abbiamo ricreato il look di Julianne Moore offrendoti la possibilità di spaziare tra più scelte, tutti impeccabilmente in linea con lo styling dell’attrice americana. Punto a favore di ciascun pezzo è la loro trasversalità, ovvero la capacità che ciascuno ha di poter trovare la perfetta contestualizzazione anche in altri look. La T-shirt bianca resta, d’altronde, un passepartout per eccellenza. I pantaloni blu e i gilet si confermano invece due alleati imprescindibili, che potrai sperimentare anche in look mix & match. Qui, tuttavia, ti consigliamo di intercettare i tuoi preferiti e di testarti nello styling: fidati, ti darà immensa soddisfazione.

T-shirt in 100% cotone biologico, COS (€35)

T-shirt in jersey di cotone, H&M (€7,99)

T-shirt girocollo in cotone, Piombo, da OVS (€12,95)

Gilet con bottoni, Mango (€39,99)

Gilet cropped, Calliope (€19,99)

Gilet monopetto, Norma Kamali, su MyTheresa (in sconto a €129)

Pantaloni dal taglio dritto, Sandro (€225)

Pantaloni a gamba larga, Sisley (€69,95)

Pantaloni ampi, United Colors of Benetton (€69,95)

Mule a punta in pelle, Jil Sander (€890)

Sandali con tacco kitten, Zara (€59,95)

Sabot con tacco largo, Primadonna (€59,99)