Le tendenze scarpe della moda primavera 2025 non possono che chiamare all’appello anche le ballerine col tacco. Eleganti e sofisticate, queste infallibili alleate di stile rendono ancora più chic i tuoi look (da giorno e da sera) senza alcuna pretesa di rubare la scena alle décolleté con i tacchi a spillo. Se queste ultime sono infatti considerate l’apoteosi della seduzione femminile, le ballerine col tacco camminano su un sentiero parallelo in cui la voglia di praticità e di eleganza effortless annullano ogni esigenza di apparire sexy a tutti i costi. Hanno un animo romantico e la loro essenza bon ton le rende le scarpe passepartout dei look primaverili. Stanno bene con pantaloni e gonne, con calzini o gambaletti: ce lo dimostrano questi 5 look facili da copiare, rubati alle it-girls dello street style che ci svelano proprio come indossare le ballerine col tacco.

Come indossare le ballerine col tacco insieme alla gonna a tubino

Slanciare la silhouette, quel po’ che basta per sentirsi impeccabili in ogni dove (anche a lavoro): è la missione abbracciata dalle ballerine nere con un pratico tacco a blocco. A renderlo chiaro è questo look street style, in cui le scarpe primaverili per eccellenza sono protagoniste insieme a un’elegantissima gonna bianca a tubino e un blazer nero leggermente sciancrato. Il risultato è profondamente sofisticato, infuso di un je ne sais quoi che ricorda il minimalismo tipico della nonchalance francese. Un’idea semplice ed efficace che non vediamo l’ora di replicare.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare le ballerine col tacco insieme ai calzini

Calzini e ballerine, un connubio impeccabile che – se realizzato nel modo più opportuno – ti darà grande soddisfazione. In questo look street style si cela esattamente la tipologia di calzino che occorre scegliere per un abbinamento perfetto. Meglio puntare su quelli in cotone sottile, eventualmente anche a costine (ma pur sempre leggeri: è primavera!). Se declinati in una morbida nuance pastello, i calzini infonderanno un animo romantico alle tue ballerine col tacco. E anche all’intero look.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le ballerine col tacco a spillo, guida all’uso

Le cool kids dello street style non sanno resistergli: le ballerine in raso con il tacco a spillo sono indubbiamente uno dei maggiori feticci del momento (queste in foto sono firmate Miu Miu e sono indiscutibilmente must-have!). Come sceglierle? Che il bon ton dell’estetica #balletcore (di cui non avremo mai abbastanza) sia con noi e con noi rimanga sempre: le ballerine in morbido raso dalla finitura luminosa hanno una marcia (di stile) in più. Specialmente se indossate sotto lunghe gonne scampanate.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Ballerine col tacco e gonne midi scampanate

Classiche, semplici, minimali. Se cerchi ispirazione su come indossare le ballerine col tacco per la primissima volta, comincia da qui. Da quelle con la punta ben arrotondata, in pelle bianca morbidissima e con un tacco a blocco che è facilissimo portare tutti i giorni. Questa mise ne è la prova tangibile, perché le ritroviamo in abbinamento a un vestito in una morbida tonalità di celeste, con borsa tono su tono portata a mano.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Ballerine e gambaletti: o li ami o li odi

Se vuoi portare il tuo styling a un livello pro, tocca uscire dalla comfort zone (ergo, osare molto!). Alle cool kids dello street style di questa stagione piace sfoggiare le ballerine con il tacco anche insieme ai gambaletti. C’è chi li ama, c’è chi li odia… ma cosa importa? Alla fine, ciò che conta è il risultato finale. Audace? Un po’. Fuori dal coro? Decisamente. Ma se ti fa sentire autentica, hai già vinto tutto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

