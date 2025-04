Che valgano sempre la gioia (dell’acquisto) e mai la pena! Le ballerine Mary Jane sono versatili ed eleganti al tempo stesso, e cosa potremmo mai chiedere di più alle tendenze scarpe della moda primavera 2025? Il comfort è la prerogativa essenziale dei look ben riusciti, lo stile (elevatissimo) invece è il risultato di dettagli imprescindibili e abbinamenti perfetti. In questa guida shopping proviamo a tracciare un prospetto delle migliori ballerine Mary Jane da comprare adesso. Sei pronta a identificare la tua prossima alleata must-have?

Come indossarle secondo lo street style?

La differenza la fanno i materiali. Non importa il colore! Parola chiave (repetita iuvant): materiali. Il camoscio morbidissimo e il raso dalla finitura lucida sono due esempi concreti, che puoi provare a portare nel tuo guardaroba e negli abbinamenti daily. Sentiti libera anche di accendere i riflettori su dettagli gioiello: vedere per credere perle e bottoncini dalla finitura metallizzata applicati sul cinturino delle ballerine Mary Jane.

Le migliori ballerine Mary Jane da comprare ora

Per tutti i gusti e tutti i budget! Facciamo ora spazio alle migliori ballerine Mary Jane da comprare adesso, avendo cura di rispettare le più interessanti tendenze scarpe della moda primavera 2025. In questa selezione shopping troverai molteplici proposte, un mix di varianti in pelle o camoscio, completate da piccole borchie, anelli metallici, fibbie preziose e strass. A proposito di materiali, non mancano le ballerine Mary Jane in rete, per un effetto vedo-non-vedo che si rispetti (fondamentale: una pedicure curata e impeccabile!). Non ti resta che andare a caccia delle tue nuove ballerine must-have.

In pelle nera e con doppio cinturino, Velasca (€190)

Con borchie metalliche, H&M (€39,99)

In rete effetto metallizzato e con dettagli gioiello, Pretty Ballerinas (€199)

Con punta leggermente pronunciata, Calvin Klein (€139,90)

Bicolor e con punta squadrata, Vagabond (€120)

In pelle effetto-specchiato, Ballerette (€189)

In rafia intrecciata, Guja (€180)

Effetto-vernice e con occhielli metallici, Parfois (€29,99)

Effetto pelle lucida, Scarpe&Scarpe (€39,99)

Con strass e cinturino elasticizzato, Bata (€34,99)

