I pantaloni di velluto da comprare ora sono tutti – e nessuno escluso – un must-have imprescindibile del guardaroba femminile. Le tendenze moda inverno 2025 ci invitano ad apprezzarne non solo la sensazione al tatto (sempre morbida e piacevolissima), ma anche la ricca palette di colori che contraddistingue i diktat del momento. Nella nostra guida shopping, troverai infatti non solo i soliti (ma sempre amatissimi) pantaloni di velluto nero, ma anche quelli colorati (coloratissimi!) con cui aggiungere brio alle tue mise invernali.

Come abbinare i pantaloni di velluto questo inverno?

Non esiste una sola strada definitiva per indossare i pantaloni di velluto questo inverno. L’ultima parola starà sempre solo a te, perché tu possa sentirti a tuo agio in ciò che indossi. Certo è che le idee dello street style fungono da valida fonte di ispirazione. Del look che ti proponiamo in foto sotto, ci piace l’abbinamento tono su tono, con pantaloni a vita alta e a costine perfettamente en pendant con il cappotto. Sì anche alla maglia dolcevita cromaticamente abbinata: il risultato finale enfatizza i pantaloni di velluto, a loro volta armonicamente contestualizzati nello styling.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sì ai pantaloni di velluto con i tuoi maglioncini preferiti, non solo maglie dolcevita. Sentiti libera di sperimentare l’abbinamento anche con cardigan e camicie. Ma se vedi nelle formule total look la giusta chiave espressiva per il tuo stile, non dimenticare allora anche il potenziale dei tailleur di velluto. Il blazer chiama i pantaloni, che coordinati insieme nella stessa nuance creano un risultato davvero elegante e sofisticato.

Foto Getty

Shopping: i modelli di tendenza da comprare ora

E veniamo ai pantaloni di velluto da comprare ora, conditio sine qua non del guardaroba femminile a prova di tendenze moda inverno 2025. Il modello non plus ultra? Se non ne hai già nel tuo guardaroba, noi ti esortiamo a investire (subito!) nei pantaloni di velluto nero. Anche le proposte colorate sono validissime, e questa stagione i piccoli e grandi brand si sono sbizzarriti nell’offrirci una ricca proposta cromatica che vira dal verde salvia al viola, passando per la nuance terracotta e il rosso. Quale sarà quella che fa per te?

In velluto stretch a coste, Pennyblack (€139)

In velluto di cotone a coste, Max&Co. (€169)

A gamba larga in velluto effetto crinkle, OVS (€29,95)

In velluto a coste, Max&Co. (€169)

In velluto elasticizzato a costine larghe, United Colors of Benetton (€59,95)

A vita alta e con ampia gamba svasata, Momonì (€298)

Dal taglio ampio e in velluto a coste, Uniqlo in collab con Comptoir des Cotonniers (€39,90)

In velluto e con paillettes, Zara (€39,95)

Pantaloni culotte con taglio cropped e a costine, Mango (€45,99)

A palazzo e in velluto liscio, Elena Mirò (€170)

