Foliage, accessori borgogna, pumpkin spice latte, plaid e rewatch di Una mamma per amica. Signore, parliamo dei pilastri della spookie season ufficialmente cominciata. Le ragazze Gilmore ci accompagnano da 25 anni in questa fase dell’anno stagliate con il loro stile inconfondibile tra i bar, i negozi e le strade di Stars Hollow, la cittadina fittizia del Connecticut più famosa del piccolo schermo. Eh sì perché la serie simbolo dei Duemila firmata Amy Sherman-Palladino compie un quarto di secolo (gulp!) e i festeggiamenti sono già cominciati.

Una mamma per amica, 25 anni e sempre amatissima

Agli scorsi Emmy, già vedere riunite sul palco le amate protagoniste Lauren Graham (Lorelei) e Alexis Bledel (Rory) intente a ricordare gli inizi di quello che sarebbe diventato uno show cult in tutto il mondo, ha mandato in orbita l’hype verso tutto ciò che ruota intorno a Una mamma per amica. Si attende infatti un documentario, previsto per l’autunno prossimo, e eventi a tema mentre Warner Bros. ha deciso di ricostruirne fedelmente i set, puntando tutto sulla nostalgia degli spettatori. Dal 18 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 si potrà prendere un caffè o pranzare al Luke’s Diner, partecipare a spettacoli in costume e godere di uno show serale di luci.

Lorelai, perché è la nostra reference per il guardaroba autunnale

Molte di noi, come dicevamo, hanno ripreso a guardare ininterrottamente Gilmore Girls. Poiché siamo nel bel mezzo del cambio stagione modaiolo, la serie fornisce anche una guida a cosa comprare quest’autunno. Ma se a vent’anni abbiamo desiderato lo stile casual con tocchi preppy di Rory, oggi, con qualche anno in più, ci siamo rese conto che è Loreali la vera icona di stile. I suoi look richiamano alla mente quelli anni ’90 di Ralph Lauren ma anche le stravaganze dei Duemila. Un mix che fa del suo guardaroba un riferimento chic ma divertente, un pendolo sartoriale tra il minimale e l’eccessivo a cui non si resiste. Quindi, quale momento migliore per abbracciare il suo stile se non l’autunno, ovvero la stagione ufficiale di tutto ciò che riguarda Una mamma per amica? Ecco di seguito 5 pezzi presi direttamente dal suo guardaroba (e che presto aggiungerò al mio).

1. Blazer in pelle

Lorelai Gilmore sta a un blazer di pelle come la zucca intagliata sta ad Halloween: non ci si aspetta che l’uno sia senza l’altra quando arriva l’autunno. Impossibile non averne almeno uno nell’armadio dal taglio elegante e a corpo, più intramontabile delle vestibilità oversize e, naturalmente, con tasche adatte a chi è sempre in movimento.

Lorelai (a destra) e Rory in una scena di Una mamma per amica

2. Maglione dolcevita

Se guardiamo l’intera serie, notiamo che Lorelai indossa spesso dolcevita, con o senza maniche, un capo che unisce mood casual a una silhouette senza tempo. Sofisticato e perfetto da abbinare al blazer in pelle sopra menzionato, per un perfetto look fine anni ’90 ideale per essere indossato in una giornata dal clima frizzantino.

Lorelai in una scena di Una mamma per amica

3. Camicia in seta o raso

Per rinnovare il suo guardaroba da manager senza mai sembrare troppo «seriosa», Lorelai opta per camicie di seta colorate che fanno così Madonna in Gucci dell’era Tom Ford ai VMA’s del ‘95. Questo capo aggiunge lucentezza all’outfit: professionale ma con un personalità. Ci piace!

Lorelai in una scena di Una mamma per amica

4. Cappotti tre quarti

Lorelai è lo Zenith per i cappotti della stagione autunnale, quelli che per lo più arrivano al ginocchio o appena sotto. Particolarmente degni di nota sono il caban beige che indossa nella terza stagione e quello indimenticabile rosa baby rosa capace di aggiungere un tocco divertente e femminile all’ outfit più ordinario.

Lorelai (a sinisitra) e Rory (a destra) in una scena di Una mamma per amica

5. Gilet + camicia bianca

Lo stile di Lorelai è preppy, ma con un tocco ribelle e moderno, che riflette il suo rapporto tumultuoso con i genitori e l’alta società del New England. Nei suoi outfit sfoggia dettagli come la camicia bianca in combo con gilet a fantasia o a rombi aggiungendo elementi della moda Y2K attraverso tocchi di colore, fantasie e texture.

Lorelai (a sinistra) e Sooki (a destra) in una scena di Una mamma per amica