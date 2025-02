Milano Fashion Week non significa solo passerelle, ma anche tantissimi look street style che animano le strade della città. Mentre la settimana della moda prosegue spedita all’insegna delle collezioni moda autunno-inverno 2025-2026, le it-girls ci deliziano con i propri look tra una sfilata e l’altra, prontamente immortalati dai fotografi di street style. Un must-have del guardaroba femminile, più degli altri sta rubando la nostra attenzione: è blazer-mania nei look delle cool kids di Milano. Ed è proprio tra questi che abbiamo attinto 5 idee moda per la primavera 2025 rispondendo a una domanda chiara e precisa: come abbinare il blazer colorato?

Come abbinare il blazer colorato: il tailleur giacca e gonna

Dallo street style della Milano Fashion Week, ecco un look che è (già) un chiaro invito alla sperimentazione dei colori primaverili. Il verde pastello è protagonista di questa mise che ci insegna a indossare il blazer colorato insieme alla gonna a tubino tono su tono. La vestibilità è rilassata: diciamo sì quindi alle giacche leggermente oversize, da sfoggiare sbottonate e con body al di sotto. Ruolo fondamentale è giocato dagli accessori: una cintura sottile, le mule dalla punta arrotondata e la borsa a tracolla bianca.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Blazer di velluto e denim: chic con un accento urban

Come abbinare il blazer di velluto questa primavera? È di nuovo lo street style di Milano Fashion Week a offrirci una risposta concreta e a prova di ispirazione. In questo look, il layering (ovvero, la stratificazione) fa da protagonista assoluta: si comincia con la camicia, si passa per il cardigan, si arriva infine al blazer. Non meno fondamentale è l’abbinamento con il denim! I jeans a gamba dritta conferiscono un carattere urban al risultato finale, stemperato dall’animo sofisticato del basco.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Blazer colorato e cravatta: lo styling delle it-girls a Milano

Contestualizzare il blazer all’interno di un tailleur è cosa buona e giusta, oltre che indubbiamente più semplice. Ma a rendere (apparentemente) complicato lo styling di questo look è la cravatta indossata in modo inaspettato. Diventa infatti come un foulard da avere intorno al collo, senza annodarlo (ma da appuntare al colletto della giacca con delle clip per i capelli: questo sì che è un vero trick!).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare il blazer colorato nei completi spezzati

Se il tailleur tono su tono non solletica la tua fantasia poi così tanto, ben venga sperimentare i completi spezzati. Una gonna di un colore, un blazer di un altro. Purché siano tonalità armonicamente predisposte a creare un color blocking di tutto rispetto. Prendi ispirazione da questo look anche per lo styling della camicia trasparente, che puoi comunque (eventualmente) sostituire con una variante in cotone. Dettaglio altrettanto importante: le scarpe. La moda primavera 2025 ti chiamerà a indossare anche ballerine e slingback, perfette opzioni sostitutive alle décolletées col tacco a spillo. Vuoi stare comoda e sentirti cool? Via libera alle sneakers.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Giacca floreale doppiopetto e pantaloni neri

Blazer colorato, variazione sul tema. Sì alla giacca floreale doppiopetto, che trova il suo spazio perfetto in questo look che lo vede abbinato a morbidi pantaloni neri. La fantasia della giacca – caratterizzata da piccole margherite – ruba a sé tutta l’attenzione, da qui la nostra approvazione sullo styling con pantaloni minimali e basic. Diritto di nomina anche alla borsa a spalla: l’iconico morsetto la rende una riconoscibilissima Gucci Horsebit (da bramare su-bi-to!).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche Guida shopping ai jeans skinny più comodi della primavera 2025

Leggi anche Guida shopping alle giacche di pelle più belle della primavera 2025