Con le prime giornate uggiose e il primo freddo, anche il guardaroba moda autunno 2024 chiede i suoi alleati di stile (e praticità). Le maglie dolcevita sono indiscutibilmente tra questi: il colletto ci consente di restare al riparo quando la temperatura si abbassa, mantenendo un approccio casual o chic (la scelta sta sempre a noi e solo a noi!) nei nostri look. Ma come indossarle e quali acquistare questa stagione? Te lo sveliamo in questo manuale tutto da consultare.

Come indossare le maglie dolcevita?

È incredibile come un capo semplice e basic come il maglioncino a collo alto sia capace di adattarsi a infinite possibilità stilistiche. Casual, se vogliamo che sia casual. Chic, se vogliamo che sia chic. La chiave della versatilità, d’altronde, è racchiusa tutta nei pezzi classici del guardaroba femminile, di cui le maglie dolcevita fanno indubbiamente parte. A cominciare dalla versione di colore nero, che si presta a essere anche un ottimo sotto-giacca in sostituzione a bluse e camicie eleganti. A darne prova sono sempre i look street style della moda autunno 2024 che, proprio a proposito delle camicie, ci esortano a sperimentare l’uso della maglia dolcevita direttamente al di sotto e avendo cura che la camicia resti sbottonata.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping ai must-have dell’autunno 2024

La maglia dolcevita nera è sicuramente un passepartout indiscusso. Sta bene con tutto e non richiede troppi sforzi in fatto di abbinamenti. Le tendenze moda autunno 2024 ci suggeriscono però anche le versioni colorate, e non solo in maglia leggera o a coste. Cashmere, lana Merino e mohair sono i tessuti morbidi e caldi da tenere in considerazione per l’acquisto di un turtleneck: d’altronde, sono loro i protagonisti del guardaroba autunnale e invernale. Ricorda però questo piccolo segreto per acquistare un maglione a collo alto che fa per te: più è sottile il tessuto, più facile sarà stratificare la tua maglia sotto camicie, blazer e giacche. A te la scelta!

In lana e seta, Intimissimi (€39,90)

In jersey stampato, Dries van Noten, su MyTheresa (€268)

In cashmere, Uniqlo (€99,90)

In pura lana Merino, United Colors of Benetton (€59,95)

In 100% lana, Roberto Cavalli (in sconto a €75)

A collo alto e maniche lunghe rifinite con bottoni, Zara (€25,95)

In misto mohair, H&M (€49,99)

In misto cashmere, Sisley (€69,95)

In maglia e a collo alto, Oysho (€39,99)

In lana e con dettaglio floreale, Blumarine, su MyTheresa (€375)