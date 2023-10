U n'indagine incentrata sulla sostenibilità, creatività e innovazione nel mondo della moda. Otto studentesse del terzo anno di Naba - Nuova Accademia di Belle Arti - hanno stilato una lista di promettenti marchi emergenti che meritano di essere scoperti ed approfonditi.

Il Bel Paese, grazie al suo ricco patrimonio di cultura, moda e design, è da sempre noto per la sua eccellenza e qualità nel campo dell’artigianato. Tuttavia, negli ultimi anni, un’interessante evoluzione ha preso piede, ridefinendo il tradizionale concetto di “Made in Italy.” Piccoli e affascinanti brand, spesso guidati da giovani menti creative, stanno sorgendo dalle profondità dei social media, offrendo a chiunque abbia una visione e una passione l’opportunità di condividere il proprio lavoro con un pubblico globale. In questo panorama, l’ecosostenibilità è la chiave per i nuovi marchi Made in Italy, poiché l’innovazione e la responsabilità ambientale si intrecciano con la creatività, rendendo l’Italia un faro di eccellenza nella produzione di beni di lusso, ora più che mai, orientati verso un futuro più verde.

Apnoea – Made in Campania

Nel 2017 nasce Apnoea, brand italiano fondato dall’unione di Pina Pirozzi, fashion designer con un’ampia esperienza nel mondo del lusso e Enzo Della Valle, fashion and graphic designer specializzato nel mondo streetwear. Il progetto lega i due background in una ricerca stilistica continua. Nella collezione FW24, “L’ANIMALE”, il brand parla di una “forza primordiale necessaria alla sopravvivenza”. Gli abiti, completamente destrutturati e con elementi strutturali a vista, raccontano “una creatura sempre in cerca di un nutrimento per la mente, ma anche del proprio posto nel mondo”. I colori e i tessuti classici vengono reinterpretati in maniera innovativa, tenendo sempre conto della sostenibilità. La collezione è presente negli stores di tutto il mondo.

Lessico Familiare – Legami tra ricordi

Lessico Familiare è un progetto intimo e domestico nato nel 2020 e alimentato dalla passione per la letteratura e il fascino del vintage. Riccardo Scaburri, Alice Curti e Alberto Petillo hanno tratto ispirazione dall’opera “Lessico Famigliare” di Natalia Ginzburg, condividendo il desiderio comune di narrare la tradizione e la storia attraverso il linguaggio della moda. In questo contesto, indumenti e materiali preowned prendono una nuova vita, trasformandosi in creazioni uniche e moderne che, al contempo conservano l’essenza dei ricordi passati. La produzione avviene con la massima dedizione e senza nessuna fretta, poiché l’obiettivo principale è quello di valorizzare e conservare l’amore per la manualità, creando capi che trasudano l’arte dell’artigianato.

Marchi Made in Italy: D’Emblée – Passo di tendenza

D’Emblée è un’azienda digitale fondata nel 2020 nella provincia di Napoli durante la pandemia di Covid19. La sua nascita è stata influenzata dalla necessità di adattarsi al digitale in un periodo di chiusura forzata. Questa transizione al mondo digitale si è rivelata essere il punto di forza dell’azienda, che continua a sfruttare i nuovi mezzi di comunicazione disponibili. Specializzata nel settore calzaturiero, D’Emblée si impegna a creare scarpe tempestive e in linea con le tendenze attuali, anticipando quelle future. La sua missione è quella di fornire calzature che rispecchino i gusti e le esigenze del momento, offrendo innovazione e stile ai consumatori.

Lunatique – Ecologia in testa

Lunatique è un marchio fondato nel 2020 ad Alessandria da Margherita Catalano. Originariamente concentrato sulla creazione di pezzi unici su commissione, il brand ha successivamente evoluto la sua strategia abbracciando l’importanza dei mezzi di comunicazione moderni e orientando la produzione verso un concetto di “Made in Italy”. Lunatique si distingue per la sua attenta osservazione del prodotto e delle esigenze del mercato, combinando abilmente l’artigianalità e il design per creare prodotti unici caratterizzati da colorazioni accese, ricami elaborati e capsule prodotte in quantità limitate. Si impegna inoltre ad utilizzare materiali provenienti da fonti naturali ed eco-compatibili, dedicando particolare attenzione alla ricerca di materiali di alta qualità.

Who am I – Tra anima e corpo

Who am I è il frutto dell’ispirazione scaturita dalla tesi di laurea di Amelia Pandini, la quale ha tradotto la visione unica del mondo che la circonda in un brand tutto suo. L’elemento centrale delle sue creazioni è la manodopera, che avviene in prima persona e soprattutto da materiali riciclati. I capi vengono infatti realizzati con scampoli di scarto mentre le borse sono prodotte con corde tecniche ed applicazioni vintage. I fili, elementi principali, esprimono la connessione tra tutti gli esseri umani, mentre i simboli come occhi e mani rappresentano l’anima e la connessione fisica che abbiamo con il mondo esterno. Lo scopo è quello di immergersi in nuovi mondi, conoscerli ed interpretarli in un modo del tutto nuovo per dare vita ad un prodotto che faccia sentire speciale chi lo indossa.

Meid Italy – La dolce vita

MeidItaly nasce nel 2021 dalla collaborazione di due ragazzi originari della Puglia con l’idea di dare vita ad un brand minimal e genderless. Gabriele Muggeo e Leonardo Pantera sono infatti guidati dalla voglia di creare capi che si affaccino nel campo classico della moda italiana, interagendo e collaborando con artigiani di nicchia pugliesi e soprattutto adattando trend odierni con accenni di altri tempi. L’imprinting della manifattura italiana è la prima ideologia che si vuole trasmettere alla MEID FAM, riportando in voga la concezione di artigianato e qualità tipica dei marchi Made in Italy che negli ultimi anni, con l’avvento dei fast fashion e della sovrapproduzione, si è andata a perdere.

Lag World – New essence

Lag World è un brand nato nel 2021 dall’esigenza di creare ponti e nuove connessioni tra generazioni diverse attraverso l’essenzialità delle forme. Questo marchio di gioielli abbraccia l’ideale di un amore libero e senza distinzione di genere, offrendo uno spazio per esprimere la propria individualità e personalità. Il direttore creativo, Luigi Giarretti, ha impreziosito il brand conferendogli un’estetica moderna ed essenziale, ispirata alle forme degli anni ’90. La produzione, effettuata interamente in Italia, garantisce un processo che non supera i 30 giorni, fornendo quindi un servizio veloce e di qualità alla sua clientela.

Marchi Made in Italy: Nicola Cecchini – Ricordi a portata di mano

Nicoceccorings nasce nel luglio 2017, quando un giovane ragazzo proveniente da Urbino di nome Nicola Cecchini ha iniziato ad avventurarsi nel mondo della creazione di accessori. Ciò che è iniziato come un semplice esperimento personale alla ricerca di forme e stili unici, si è poi evoluto in un progetto di grande rilevanza. Grazie a preziose collaborazioni con esperti orafi aretini, Nicola ha potuto arricchire il suo bagaglio di competenze e affinare le sue abilità, arrivando a realizzare gioielli con metalli e materiali insoliti provenienti da diverse parti del mondo, inclusi Arezzo, Utah (Usa), Ontario (Canada) e altre destinazioni dei suoi viaggi. Con la sua visione globale e passione per gli anelli, crea opere d’arte uniche che riflettono la sua dedizione e la sua abilità nella gioielleria.

Bisilver – Piccola bottega moderna

Bisilver è il risultato della passione di Beatrice Rinaldi per l’arte dell’oreficeria, che l’ha portata a fondare il brand nel marzo del 2020. Il suo obiettivo primario è stato quello di avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’artigianato attraverso un approccio comunicativo più innovativo. Ogni gioiello, dalla prototipazione alla rifinitura, è oggetto di un’attenta lavorazione con alla base un’importante dedizione trasmessa a Beatrice dalla sua famiglia, che l’ha guidata nel creare i suoi primi gioielli direttamente sul banchetto di lavoro del nonno. I prodotti sono caratterizzati da un’accuratezza artigianale in ogni dettaglio: la designer si prende cura di ogni fase del processo, rendendo i gioielli una testimonianza tangibile dell’amore per l’artigianato che comunica anche sulle sue piattaforme social.

My Golden Cage – Arte orafa e contemporaneità

My Golden Cage è una collezione di gioielli che unisce la tradizione orafa con il design contemporaneo, offrendo pezzi versatili per la vita quotidiana. Maria Elena Pino, fondatrice del brand, desiderosa di esprimere la sua creatività, ha abbandonato la “gabbia dorata” aziendale per fondere il mondo della moda con l’artigianato, lavorando con metalli nobili come l’argento e l’oro, e combinandoli con perle e pietre selezionate. Ogni gioiello è frutto di un lungo processo artigianale, dall’ideazione al completamento, con attenzione ai dettagli e alle finiture. Ci si rivolge a un target ben definito ma si aspira a raggiungere un pubblico ben più ampio, promuovendo il vero Made in Italy, l’artigianato e l’importanza di acquistare con emozione e significato.

3JUIN – La rinascita dello stivale

3JUIN è il risultato di una rinascita familiare avvenuta il 3 giugno 2020, quando le tre sorelle Perla, Margherita e Antonia decisero di congelare il marchio GREYMER e di crearne uno nuovo. Questa data simbolica coincide anche con la fine della zona rossa in Italia durante la pandemia, rappresentando così una nuova era sia per il brand che per il paese. Il brand offre una collezione di scarpe comode e alla moda per l’uso quotidiano, con prezzi vantaggiosi e accessibili, conquistando rapidamente il mercato del lusso grazie a collaborazioni strategiche. Sfruttando materie prime locali, 3JUIN produce calzature artigianali che rappresentano e riflettono la diversità delle donne, ispirandosi alle tre sorelle, e si indirizza a una vasta gamma di età, compresa tra i 18 e i 50 anni.

Marchi Made in Italy: Prani – Look familiare senza tempo

Prani, un marchio ideato da Luigi Ballet nel 1991 e gestito in maniera familiare, ha subito un rinnovamento nel 2020 che è riuscito a catturare l’estetica tanto delle nuove quanto delle vecchie generazioni. Nonostante il suo sguardo attento ai giovani, il marchio riesce a rimanere senza tempo grazie alla sua estetica minimalista e ai dettagli sartoriali, accostati a una ricerca contemporanea della femminilità, esemplificata da capi oversize ispirati all’abbigliamento maschile. Prani è molto più di un semplice marchio di moda; rappresenta uno stile di vita che abbraccia il lusso, il divertimento e il romanticismo. È proprio la fusione di questi elementi che rende il brand un’icona di moda in grado di spaziare attraverso le generazioni e continuando ad ispirare e ad affascinare.

cancellato UNIFORM – Tecnologia e corpo

cancellato UNIFORM è un marchio che si basa sulla ricerca tecnica, sociale e culturale. La linea di abbigliamento “cU” (forma colloquiale inglese per “See you” e acronimo del brand), è stata concepita con l’obiettivo di offrire un’alternativa in maglieria confortevole per creare un’uniforme quotidiana accessibile a tutti. Questo brand introduce un nuovo paradigma di produzione secondo il quale, invece di costringere il corpo a conformarsi a misure standardizzate, si propone un approccio innovativo con tre taglie diverse basate esclusivamente sull’altezza dei clienti. Ogni capo è realizzato utilizzando la tecnologia avanzata della maglieria 3D, eliminando le cuciture e riducendo al minimo gli sprechi di materiale con l’obiettivo di rivoluzionare l’industria dell’abbigliamento senza però sacrificare il comfort e lo stile.

di Abatini Federica, Amidani Sara, Andidero Antea, Burla Serena, Cuofano Anna, Di Gregorio Giorgia, Ljubijankic Edna, Sgrazzutti Sara