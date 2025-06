A guardare uno dei suoi più recenti look, la passione di Amal Clooney per i migliori vestiti a fascia può dirsi più che confermata. Le tendenze moda estate 2025 sono state indubbiamente complici della sua scelta, ma tanto (di meraviglioso) di questa mise appartiene anche al gusto stesso della moglie di George, che per una recente uscita serale a New York ha privilegiato un lungo abito a tubino, senza bretelline e con stampa floreale.

Prima ancora che possa sollevarsi la polemica (di stile), siamo d’accordo nel dire che il vestito senza bretelline potrebbe richiedere – causa scomodità – una determinata fisicità perché risulti confortevole. A chi sta bene il vestito a fascia quindi? Siamo dell’idea che possa stare bene davvero a tutte, ma al tempo stesso siamo consapevoli che un corpo femminile con un seno abbondante potrebbe trovare l’abito a fascia piuttosto scomodo e dirottare dunque su qualcosa che offra maggiore sostegno alle forme (come giusto che sia). Il look di Amal Clooney rende comunque di facile lettura tutti i motivi per cui sia il caso di puntare sui vestiti a fascia da comprare ora: scopriamoli subito!

Come copiare il look di Amal Clooney

Il vestito a fascia di Amal Clooney mette subito in chiaro una certezza indiscussa, ovvero che non c’è styling più semplice di così. Anche le tendenze moda estate 2025 approvano e confermano: quando il vestito gode di una tale scenicità (trasferendola ovviamente a chi lo indossa), lo styling può essere semplificato se non addirittura ridotto all’essenza. In questo look infatti non c’è stratificazione (né blazer né stola, nulla!). Solo un elegante abito floreale senza spalline, sfoggiato con décolletées a punta e con tacco stiletto (da notare gli inserti in morbido Plexi trasparente, per un effetto vedo-non-vedo) e una clutch metallizzata da portare a mano. Impeccabile anche la scelta dei gioielli: solo orecchini, pendenti e luminosi per donare luce al volto.

Foto IPA

Shopping: i vestiti a fascia da comprare ora

Dal look di Amal Clooney ai migliori vestiti a fascia da comprare ora, l’ispirazione è servita. Li abbiamo scelti per te in più reinterpretazioni, tutte valide per accompagnarti nella tua visione dell’eleganza. Sono abiti che (anche con il caldo) potrai sfruttare di giorno oppure di sera, tutto dipenderà dall’occasione d’uso. Per gli appuntamenti che richiedono meno sofisticatezza, punta sui vestiti a fascia monocromatici, oppure su quelli con fantasie floreali optical. Per i momenti di vero glamour, invece, ti abbiamo riservato qualche proposta più chic, che arriva non solo dai brand a portata di budget ma anche dal ready-to-wear su cui potresti voler investire. Tra dettagli drappeggiati, elementi gioiello e ricami in perline e paillettes, siamo certe che persino Amal Clooney strizzerebbe l’occhiolino ai migliori vestiti a fascia da comprare ora!

Con fantasia floreale optical, Desigual (€119)

Abito a fascia plissettato, H&M (€69,99)

Aderente e con scollo dritto, Stradivarius (€29,99)

Abito bustier in seta, Max Mara (€998)

Con scollo dritto e a balze, Zara (€99,95)

Abito plissettato senza spalline, Mango (€159,99)

Abito da sera a fiori senza spalline, Tadashi Shoji, su Farfetch (€906)

Con drappeggio e dettaglio gioiello, Chic by Lirette, su Zalando (€99,95)

Abito bustier in 100% lino, Posse, su MyTheresa (€410)

Impreziosito da perline e paillettes, Rotate, su MyTheresa (€375)