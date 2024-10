Ci sono termini inglesi che una volta entrati nel nostro vocabolario fashion, non ne escono più. Abbiamo tutte imparato cos’è una clutch, ci destreggiamo tra slingback e sneaker e poi da qualche stagione anche il significato di chunky non è più un mistero: con suola grossa. Dapprima sono arrivate le ginniche del nonno, scarpe feticcio del Grandpacore e quest’inverno siamo tutte fan dei mocassini chunky.

I mocassini chunky: le scarpe must-have dell’inverno

La prima allerta sulla tendenza era già arrivata qualche stagione fa, complice Prada con i suoi mocassini in pelle spazzolata, suola chunky in gomma e la placca a triangolo con logo sul davanti. Da Hailey Bieber a Chiara Ferragni fino alle sorelle Bella e Gigi Hadid, i mocassini con suola grossa della griffe sono diventati le it-shoes di tutte loro che non hanno avuto dubbi: gli anfibi restano nella scarpiera, sotto completi sartoriali o mini abiti arrivano i nuovi loafer. Ed è così che un paio di scarpe, inizialmente dallo stile divisivo, sono diventate irrinunciabili e senza tempo, nel giro di pochi griffatissimi outfit.

Perché scegliere i mocassini chunky

I mocassini da donna con suola grossa non sono solo una scelta di stile, ma offrono anche vantaggi pratici per affrontare le giornate invernali. Grazie alla loro suola spessa in gomma, assicurano una presa migliore su superfici scivolose e offrono isolamento dal freddo, quindi perfetti per lunghe camminate in città e giornate di tempo instabile. Il design chunky con suola grossa, voluminosa e dettagli marcati a volte può sembrare eccessivo e difficile da abbinare a look meno sportivi e più eleganti. In realtà non è così, perché quando la moda scopre e accoglie un nuovo stile di calzature, sicuramente ogni stilista o stylist sperimenta e propone molteplici abbinamenti. Chi vuole un paio di scarpe per una sola occasione? Ormai nessuno, quindi ben venga tra le calzature di tendenza una new entry versatile, funzionale e anche comoda, pronta a diventare un classico dell’inverno.

Launchmetrics/Spotlight

Come abbinarli per un look invernale di tendenza

Un grande vantaggio dei mocassini chunky è la loro versatilità. Per un look casual, puoi abbinarli a dei pantaloni ampi e un maglione oversize: il contrasto tra la linea voluminosa della scarpa e la leggerezza del pantalone creerà un effetto dinamico. Se sei una fashion-addicted e il gambaletto bianco non ti fa orrore, sappi che quest’inverno è la combinazione più cool. Magari sotto a un blouson e minigonna tinta unita, in panno di lana nei colori caramello, per non eccedere troppo. Se invece cerchi un outfit più elegante, provali con una gonna midi e un blazer: è un mix perfetto tra classico e moderno, adatto sia per l’ufficio che per un aperitivo serale.

Launchmetrics/Spotlight

Per chi non si è ancora annoiata del quiet luxury invece vale la pena andare di abbinamenti evergreen: un jeans bianco, una camicia maschile tinta unita o a righe e un trench o cappotto blu. Per le più audaci si può sperimentare la sera, sotto una gonna di paillettes o con frange e una camicia bianca, è un modo per aggiornare i codici preppy anche nelle ore serali.

I modelli più trendy per l’inverno 2024

Tra i mocassini da donna quelli chunky svettano tra le tendenze moda dell’inverno 2024 non solo per la suola più alta ma anche perché sono proposti in tante varianti con dettagli anche inaspettati. Ci sono le catene, ton sur ton, a contrasto con la pelle o magari in metallo per rendere ancora più preziosa la calzatura. E poi quelli bicolore che hanno quell’aria un po’ retrò ma con un twist moderno, adatto per chi ama un tocco di originalità nel proprio stile. Non mancano i morsetti, le frange, le suole a contrasto. Il loro appeal cozy è ineguagliabile e si sposano alla perfezione con tutta la moda dell’inverno 2024/2025.

Di pelle con tacco e suola di gomma, Geox (€139,90)



Di pelle con dettaglio a catena in contrasto, Igi&Co (€114,90)



Tomaia di pelle e suola di gomma leggera, Grünland (€105)

Di pelle bicolore con frange sul davanti, Frau (€155)

Di sintetico effetto abrasivato, Pennyblack (€ 115).

Con suola chunky, Primadonna Collection (€59,99)

Di pelle con fascia a contrasto e morsetto, Valleverde (€113 euro)

Ha collaborato Rossella Mazzali