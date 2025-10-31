Con l’arrivo dell’autunno, ecco riemergere la necessità di una tendenza pratica e cool: facciamo largo agli stivali bassi, protagonisti dei look di questa stagione. Versatili, comodi e dal fascino intramontabile, sono la risposta perfetta per chi vuole affrontare la città con passo deciso (e sempre impeccabile). Caratteristica non plus ultra, sono ideali da mattina a sera, e si abbinano con estrema facilità: dai jeans alle gonne midi, dal blazer sartoriale ai cappotti con cui affronteremo il freddo. In questa guida shopping ti portiamo con noi in un excursus all’insegna dei migliori stivali bassi su cui investire ora: scopri i modelli preferiti delle it-girls e procedi con la scelta dei tuoi infallibili must-have.

Street style: le it-girls li vogliono neri, pratici e cool

Dalle vie di Parigi alle strade di Milano, lo street style parla chiaro: le it-girls eleggono gli stivali bassi neri ad alleati assoluti di questa stagione. Merito (anche) delle suole in gomma, che uniscono coolness e versatilità rendendoli perfetti anche nelle giornate di pioggia. Quanto a funzionalità, c’è chi sceglie gli stivali bassi con cerniera laterale (per un tocco urban e un’anima metropolitana), e chi si lascia sedurre dai modelli pull-on, senza chiusure e dal design molto più essenziale.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Una variante al colore nero? Caldi, avvolgenti e con un fascino vagamente rétro, gli stivali color cioccolato sono il nuovo must-have da riscoprire (se non li hai già riscoperti). Abbinati al denim blu o alle tonalità del caramello, creano contrasti delicati e sofisticati, perfetti per mise squisitamente autunnali: sono raffinati, ma mai banali.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori stivali bassi da comprare ora

Imbarazzo della scelta? Restringiamo il campo. Le tendenze scarpe della moda autunno 2025 ci esortano a puntare sugli stivali neri o color cioccolato: due tonalità neutre (e senza tempo) che potrai sempre abbinare con grande disinvoltura. Il nero resta un classico intramontabile, perfetto per look casual chic o dal sapore vagamente rock; il marrone, invece, donerà ai tuoi styling un’allure più morbida e ricercata. Non meno fondamentale è lo sguardo sui dettagli. Le profilature metalliche conferiscono agli stivali bassi un accento più grintoso, le impunture a contrasto richiamano la lavorazione artigianale, le fibbie regolabili e i morsetti dorati donano un pizzico di glamour anche ai modelli più basic e minimali. E se vuoi osare quel po’ che basta, scegli gli stivali bassi in pelle dalla finitura lucida. Pronti per accompagnarti da mattina a sera.

In pelle brunita, Ralph Lauren (€289)

Con suola in gomma, Geox (€179,90)

In pelle e con fibbia metallica, Primadonna (€139,99)

Caratterizzati dal morsetto laterale, Tommy Hilfiger (€279,90)

Stile cavallerizza in pelle dalla finitura lucida, Pennyblack (€259)

In eco nappa con doppio morsetto, Alviero Martini 1° Classe (€178)

Dettagliati da una profilatura metallica, Bata (€74,90)

In camoscio morbidissimo, Frau (€215)

Stivali fisherman in pelle, Max&Co. (€389)

In pelle color cognac, Toscablu (€209)