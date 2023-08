A llerta shopping per il back to school: idee moda versatili, funzionali e divertenti per il cambio di guardaroba dei piccoli di casa

Moda scuola: ai blocchi di partenza

Mancano pochi giorni al suono della campanella ed è già tempo di fare il cambio dell’armadio dei bambini e aggiornare tutto quello che serve per il primo giorno di scuola. Lo zaino rosa non piace più, la felpa con i glitter è diventata piccola, le sneaker che ha usato tutta l’estate sono strettine? Tutto nella norma. Ma prima di lanciarsi nello shopping della moda per la scuola è bene fare un controllo di tutto quello che va e non va coinvolgendo anche i più piccoli. E il decluttering diventa subito un gioco divertente da fare con la mamma.

Moda scuola: la wishlist da fare insieme

Corrono, saltano, si arrampicano, ma stanno anche seduti a lungo dietro al banco di scuola. Dalla materna alla primaria, lo stile dei bambini deve accompagnare ogni momento della loro giornata e facilitare le attività previste. Nei loro look la praticità è irrinunciabile, ma è anche vero che molti bambini hanno già un senso estetico spiccato, con idee chiare e precise. Complice magari la serie TV del momento o un fratello più grande da imitare, molti sanno già cosa scegliere per esprimere la propria personalità. E se le tendenze moda propongono giacche in pelle e varsity (il giubbino del college americano) ecco che i brand creano la versione mini me per i piccoli che vogliono seguire lo stile dei grandi di casa.

Moda scuola: le tendenze A/I 2023-24

L’estetica genderless degli adulti ha contaminato anche il kidswear, sempre meno propenso a colori classici come rosa e azzurro e decisamente più unisex anche nelle forme. Gonne in tulle e bluse romantiche solo per le grandi occasioni, meglio optare per un classico paio di jeans, T-shirt, felpa con zip e sneakers, scegliere un mix modaiolo fatto da un paio di panta in felpa con una giacca in velluto, o un paio di jeans flare con la camicia imbottita da completare sempre con un paio di sneaker. Coloratissime come vuole la tendenza anche degli adulti.

Sneakers: le scarpe preferite

I bambini amano da sempre le sneakers, se poi hanno le lucine, loro sono ancora più contenti.

Il modello “Frangetta Mix” compie 30 anni ed è diventato ecosostenibile: il materiale della tomaia è realizzato con gli scarti delle mele provenienti dal Trentino-Alto Adige. Lelli Kelly (da 59,90 euro)

Con un T-rex ai piedi si corre più veloci! Sneakers con suola che si illumina, Bull Boys (euro 69,90)

Made in Italy, per queste sneakers realizzate con materiali di qualità. Chiusura con zip laterale comodissima e sottopiede con tecnologia DryGo!®, NeroGiardini Junior ( euro 79,50)

Per illuminare i primi passi scuola con il massimo comfort ci vogliono scarpe leggere e divertenti, Skechers S-Lights (a partire da 60 euro)

Le intersuole hanno luci che si accendono a ogni passo, Skechers S-Lights (a partire da 60 euro)

moda scuola

Ritornano le giornate tra i banchi, ma anche quelle nel parco di scuola, tra corse e passeggiate. Le suole sono importanti e per questo Primigi ha scelto Michelin

Scarpa comoda per tutti i giorni con chiusura con velcro e stringhe elasticizzate. Silver per Disney disponibili da OVS (34,90 euro)

Boots: un must have

In alternativa alle ginniche e per i giorni di brutto tempo, meglio un bel paio di anfibi e Chelsea boots, facili e veloci da indossare.

In pelle marrone con il classico elastico a righe oppure colorato sono i Chelsea boots preferiti da sempre, Blundstone (da 140 euro)

I biker boots di pelle bianca come quelli di mamma, NeroGiardini Teen

Capispalla autunnali

Indispensabili per i primi freddi autunnali, devono essere pratici e leggeri. Dal classico giubbino di jeans ai bomber, dalla camicia duvet al blazer stile college sono da preferire nella taglia giusta per consentire libertà di movimento o leggermente over per abbinarli alla felpa.

Da veri motociclisti il giubbotto, Ducati Kids

Un’icona per le giornate di pioggia la cerata gialla, Petit Bateau (da 85 euro)

La camicia imbottita si usa in autunno con la T-shirt e quando fa freddo sotto il giaccone, Aspesi Kids

I piumini animal free sono disponibili in tanti i colori, sottili e resistenti, proteggono dall’aria e dall’acqua, Save the Duck

Parka tascabile, antivento che protegge anche dai raggi solari, Uniqlo (49,90 euro)

Blazer in velluto a coste da indossare sopra i jeans, Manila Grace Bambina

Il Varsity da campus americano di felpa piace a tutti, Original Marines

Imbottito verde oliva con tasconi per non perdere nulla, Refrigiwear

Per il bambino che vuole essere elegante, il blazer da portare con felpa con cappuccio, Jeckerson

Giacca bolero da abbinare alla gonna pantalone, Yclù

Felpe libere per tutti

I capi di felpa sono perfetti per vestire tutti i bambini. Quelle con cappuccio si indossano sopra la T-shirt mentre quelle girocollo o aperte possono essere portate anche con la camicia. Sono leggere, comode da mettere in lavatrice e, soprattutto, non pungono.

Il color lavanda è cool con un denim chiaro, Hinnominate

Comfort e stile per la felpa logata, Jeckerson

Sportiva con cappuccio, che oltre a fornire protezione contro il vento e il freddo è super trendy, Prénatal

Girocollo, unisex e di cotone morbidissimo perfetta su pantaloni tartan rosso, I Leoncini

Lo stile college americano è sempre un must, Original Marines

Moda scuola: jeans compagni d’avventure

Gli outfit denim on denim sono in tendenza anche tra i bambini. Quindi sotto il classico giubbotto: shorts, gonne e pantaloni di jeans. Comodi, versatili, cool.

Delavé al punto giusto e con elastico in vita, sono quelli giusti per i più piccini, I Leoncini

Stretti e con le toppe da portare con i boots, Jeckerson Kids

Stile navy con la patta con bottoni ma con una comoda zip laterale, Sarabanda

Strappi e macchie di colore nei punti giusti per il jeans con l’alto risvolto, D.A. Daniele Alessandrini

Largo e comodo, con una sneakers bianca e la maglia a righe, sarà perfetto per il primo giorno di scuola, Vicolo Girl

Ha collaborato Cristina Nava