Le migliori giacche di jeans primaverili su cui puntare ora solleticano già la nostra fantasia. Ci guidano con dolcezza verso le prime giornate miti, verso i primi raggi di sole e quella voglia di mettere (finalmente) da parte i cappotti pesanti. Se anche tu – come noi, d’altronde – sei già orientata in questo mood, lasciati portare alla scoperta delle giacche in denim suggerite dalle tendenze moda primavera 2025. Aderenti o oversize, con o senza cintura, in stile bomber o blazer: comunque la tua scelga, fidati, la giacca di jeans ti darà immensa soddisfazione.

Come abbinare le giacche in denim?

Foto di street style alla mano, ecco le giacche di jeans primaverili confermarsi essere il più valido passepartout dei look della mezza stagione. Sai bene anche tu cosa accade quando la primavera si avvicina: a volte fa caldo, a volte fa freddo… e si impazzisce perché non si sa cosa indossare. Tuttavia, la giacca in denim è qui per risolvere proprio tutti i nostri problemi. Oltre a essere pratica e comoda, è ideale per vestirsi a cipolla. La indossi sopra le felpe e i maglioncini, oppure a mo’ di blazer sopra le camicie. E la versatilità del denim ti consente di abbinarla ad accessori di ogni colore!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Nota bene, non sentirti obbligata a esplorare lo styling delle giacche di jeans primaverili solo con capi urban. I pantaloni in denim vanno bene, quelli della tuta anche. Ma sentiti libera di giocare con pizzo e tulle ricamato, con la seta, il raso e il plissé. Non c’è nulla di più bello di creare contrasti pieni di fascino, dove tessuti appartenenti a mondi apparentemente lontani si incontrano in modo armonico.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le migliori giacche di jeans primaverili

Pronte, ai posti, via. Sono tantissime le silhouette che caratterizzano le migliori giacche di jeans primaverili di cui innamorarsi subito. In questa guida shopping abbiamo mantenuto uno sguardo ampio sulle proposte dei brand, cercando di spaziare in base a gusti e personalità. Ergo, se il tuo guardaroba è principalmente classico, ben venga puntare su un blazer monopetto in denim. Se invece hai voglia di osare, giocare e sperimentare, prova a dirottare la tua attenzione sui modelli over. Le giacche maxi creano dei contrasti interessanti tanto con i pantaloni cargo quanto con quelli sartoriali e a zampa. Da notare anche i dettagli: ricami, schizzi di vernice per un accento grunge, cristalli preziosi. Le possibilità per esprimere te stessa con una giacca di jeans sono tantissime. Non ti resta che trovare la tua nuova alleata!

Giacca in denim con cintura, H&M (€39,99)

Giubbotto in denim, Zara (€59,95)

In denim di cotone riciclato, United Colors of Benetton (€69,95)

Giacca in denim con cintura, Piombo, da OVS (€49,95)

In denim con ricami bijou, Pennyblack (€179)

Giacca in denim con impunture a contrasto, Max Mara, su MyTheresa (€370)

In denim ricamato, Elena Mirò (€240)

Con dettagli effetto-vernice, Acne Studios, su MyTheresa (€620)

Con manica a tre quarti, Ba&sh (€245)

Monopetto in denim, COS (€140)

Leggi anche Guida shopping ai jeans skinny più comodi della primavera 2025

Leggi anche Guida shopping alle giacche di pelle più belle della primavera 2025

Leggi anche I migliori jeans da comprare ora, per i look casual e cool della primavera 2025