Ci siamo, il conto alla rovescia è iniziato, l’attesa è quasi finita. Taylor Swift arriva a Milano con il suo The Eras Tour. Il 13 e il 14 luglio i fan della cantautrice statunitense potranno vederla e ascoltarla allo stadio San Siro di Milano. Il concerto durerà ben tre ore, e sarà un viaggio emozionale attraverso la carriera discografica di Taylor Swift.

I suoi seguaci, soprannominati Swifties, sono in trepidante attesa ormai da un anno, ovvero da quando è stato possibile acquistare i biglietti per le due date. E c’è già chi, accampato fuori da San Siro, attende l’apertura dei cancelli di sabato prossimo per accaparrarsi il miglior posto. Di certo non amano farsi trovare impreparati, nemmeno per quanto riguarda il look. Taylor Swift infatti, pop star di successo mondiale, come un qualsiasi Re Mida che trasforma in oro tutto ciò che tocca, non solo fa lievitare il PIL dei Paesi in cui porta il suo The Eras Tour, ma stuzzica anche il mercato della moda: ciò che indossa diventa subito richiestissimo e questo fa di lei anche una trend setter.

Gli Swifties sanno bene che quello della loro beniamina è molto di più che un semplice concerto: non vogliono solo godere dello spettacolo, ma desiderano esserne parte a tutti gli effetti. Per questo, anche la scelta dei loro outfit è tutto fuorché casuale: certo non vogliono passare inosservati, ma molti di loro decidono di ispirarsi ad un particolare periodo della carriera di Taylor Swift e all’estetica che la caratterizza. Quindi, per aiutarti nella scelta, ecco una guida per vestirti in sintonia con la tua era preferita e se non ne hai una, paillettes e lustrini sono sempre una buona idea.

Fearless Era: ispirazione country

Era il 2008 quando uscì l’album Fearless e chi aveva un figlio adolescente, ormai sedici anni fa, forse non sa che da quel momento il video di Love Story diventò la quintessenza dell’amore per ogni quattordicenne che sfruttava ogni momento libero, per sognare guardando Taylor Swift che di bianco vestita aspettava il suo principe azzurro. Probabilmente l’estetica country di questa fase della carriera della cantante è quella che ha lasciato un segno maggiore e non a caso in tantissime scelgono di indossare abiti dal taglio semplice, camperos e cappello in pieno stile texano. Ma se la Fearless Era è anche la tua preferita puoi optare anche per abiti o gonne con frange.

Abito in cotone bianco, Styleword via Amazon (€ 30,99)

Abito con paillettes e frange viola, dettaglio schiena scoperta, Lerrita via Amazon (€ 24,99)

Camperos a punta in pelle marrone, Queen Helena via Amazon (€ 65)

Cappello da cowboy effetto pelle, Boland via Amazon (€ 17,99)

Eras tour Milano: outfit in stile Red

“Non so tu, ma io mi sento 22 anni” cantava Taylor nel 2012 e da allora la nostra età anagrafica ha smesso di progredire e non abbiamo smesso di sentirci 22enni. E poi c’è stato il momento in cui le ragazze dal cuore spezzato hanno ripetuto che no, loro non sarebbero tornate insieme al loro ex ed erano le note di We are never ever getting back together. Se anche tu sei rimasta ferma qui, quello che ti serve a San Siro è un tocco di rosso.

Minigonna nera cut out, Saelf (€ 280)

Top cut out, Saelf (€ 200)

Mini bag in pelle rigida, Sofia (€ 260)

Se preferisci una soluzione minimo sforzo massima resa puoi replicare il look di Taylor Swift nel videoclip di 22: shorts neri, t-shirt bianca con scritte personalizzabili e immancabili, un paio di occhiali da sole dalla montatura a forma di cuore.

Occhiali da sole con montatura a forma di cuore, Yameize via Amazon (€ 13,99)

1989, via libera a set coordinati e colori pastello

Questo set dell’Eras Tour è il più divertente: preparati a scatenarti sulle note di Blank Space e Shake it off. Se non vedi l’ora di ballare, set coordinati e colori pastello saranno i tuoi migliori amici.

Minigonna a portafoglio, Festa Foresta (€ 69)

Crop top, Festa Foresta (€ 50)

Shorts in tessuto riciclato, Festa Foresta (€ 65)

Crop top, Festa Foresta (€ 50)

Jeans alla caviglia rosa, Shaft Jeans (€ 259)

Top in lino con nodo in vita, Amotea (€ 280)

Décolleté con scollo a cuore e tacco basso, A.bocca (€ 330)

Orecchini asimmetrici in oro rosa 9kt con granato rodolite, GM Gioielli (€ 240)



Eras Tour, Reputation Era: Are you ready for it?

Le amanti del nero sono nel posto giusto. Se la Reputation Era è la tua preferita opta per un outfit black e grintoso. Denim grigi, pantaloni e gonne effetto pelle sono perfetti se abbinati a top e corsetti con paillettes. Puoi indossare i tuoi anfibi preferiti e per fare la differenza, aggiungi un tocco di oro.

Pantaloni bootcut effetto pelle, via Amazon (€ 32,28)

Bustino in ecopelle argento, via Amazon (€ 17,72)

Orecchini realizzati a mano, con serpente in bronzo naturale, Maria Patrizia Marra Jewels (€ 190)

Folklore e Evermore: vai di stile romantico

Per questo set dell’Eras Tour, l’outfit perfetto si ispira al mondo fiabesco, parola d’ordine: sentirsi come una fata. Con il bianco e il marrone non puoi sbagliare. Via libera ad abitini, o maxi gonne da abbinare a top o corsetti a fiori. Ma vanno benissimo anche abiti lunghi un po’ bohémien con balze e ricami. Anche la minigonna a trapezio o scamosciata che hai nell’armadio andrà benissimo, abbinala a un top o a un gilet. Ai piedi invece, immancabili le tue amate Converse.

