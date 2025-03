Mentre la settimana della moda di Parigi procede spedita sulle passerelle, tra le strade della capitale francese c’è chi detta tendenze a colpi di stile. Trattasi di it-girls e addette ai lavori, che tra una sfilata e l’altra vengono paparazzate dai fotografi di street style. È a loro che abbiamo rubato queste 5 idee moda da implementare subito nei tuoi prossimi look: cerchi ispirazione su come abbinare il trench? Ecco svelate le migliori proposte.

Come abbinare il trench con un look total denim

Se vuoi provare a interpretare il trench color cammello in chiave urban, affidati al potere del denim. A cominciare dai tuoi jeans preferiti, su cui puoi abbinare una morbida camicia tono su tono. O, in alternativa, una giacca cropped. Un valido spunto da considerare arriva inoltre dal look street style in foto sotto: nota come la silhouette rilassata del trench segue le linee morbide dei jeans. In perfetta armonia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare il trench con accessori inaspettati

Le tendenze moda decretate dallo street style ci esortano a indossare il trench cammello anche in abbinamento con gli accessori più inaspettati. Come una micro borsa a pois, ad esempio! Lascia che lo styling con le borse sia un vero gioco: colorate o stampate con fantasie timeless, conferiranno un tocco di brio alle tue mise. La stessa strategia vale con le scarpe: puoi sceglierle texturizzate o magari caratterizzate da dettagli che rubano la scena nell’intero look. D’altronde, il trench cammello è un capo minimale: lo consente.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Trench e tacchi alti: l’idea giusta

Sebbene il trench abbia un’anima fortemente versatile – e quindi ideale per i look da città – non è da escludere la sua personalità più chic. Quella che puoi canalizzare nelle tue mise abbinandolo a décolletées eleganti, con tacco stiletto o a blocco. O – perché no? – a scarpe con la zeppa, purché siano raffinate nel design. A tal proposito, una postilla sull’uso (o il non uso) dei collant: sentiti libera di indossarli, ma ricorda che con l’arrivo della nuova stagione potrai scegliere di sostituire le décolletées con le slingback e lasciare definitivamente a vista talloni e caviglie.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come creare un perfetto color blocking con il trench

Tutto si può dire del trench tranne che sia un capospalla noioso. Lo dimostra proprio questo abbinamento di colori, un color blocking sublime e perfettamente in palette. Il trench verde oliva trova dunque spazio in un look che chiama in causa il beige e il nero. Tre colori ugualmente neutri, che insieme creano un risultato effortless chic. Anche le variazioni sul tema sono approvate: ben venga provare l’abbinamento con la nuance terracotta o il color cioccolato.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Trench, camicia e minigonna

Uh-là-là! Trench, camicia e minigonna: un’addizione vincente sempre e comunque. Ma soprattutto, un look facilissimo da copiare. Lo street style di Parigi ci invita a dirottare tutta la nostra attenzione sulle minigonne nere semplici e minimali, all’interno delle quali inseriremo una camicia bianca candida e immacolata. Sì anche all’aggiunta delle décolletées, che puoi eventualmente sostituire con delle pratiche ballerine per rendere il tutto più versatile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

