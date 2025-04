La generazione della hippie revolution li ha amati e, dagli anni Settanta a oggi, i jeans a gamba larga hanno continuato a percorrere tantissima strada senza mai perdere fascino. D’altronde, chissà che la chiave del loro successo non sia proprio la versatilità con cui tornano a imporsi – anche questa stagione – tra le tendenze denim più indiscusse della moda primavera 2025. Con questa certezza (nel cuore), non possiamo non invitarti a scoprire come li indossano le it-girls nei migliori look street style e, soprattutto, quali comprare ora (e amare per sempre).

Come indossarli secondo lo street style

Un solo must-have, molteplici interpretazioni. Boho chic, cool o indie? A te la risposta: con le tendenze denim della moda primavera 2025 non resta che giocare e sperimentare. Nello street style internazionale c’è chi sceglie di abbinare i jeans a gamba larga ai maxi abiti in pizzo bianco, con volant lungo gli orli: un accostamento boho, enfatizzato dagli orli sfrangiati dei jeans e dagli stivali texani.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Non meno interessante è la rivisitazione cool (meglio ancora: grunge!) dei jeans a gamba larga, portata semplicemente con due pezzi altrettanto timeless: T-shirt bianca e chiodo di pelle nera. Un abbinamento che trascende il passare del tempo e delle stagioni, e che ben si presta allo styling con pratiche sneakers.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sì anche ai look dal sapore indie, in cui i jeans a gamba larga trovano spazio insieme a giacche scamosciate, bluse, cinture di pelle e foulard con motivi bandana. Finché il clima mite consentirà, sperimenta questo styling con stivali a punta. Successivamente, sentiti libera di passare (anche) ad audaci sandali gladiatore con tacco a blocco.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori jeans a gamba larga da comprare ora

Pronta per passare all’azione? Lungi da noi sostenere che i jeans a gamba larga rispondano a un’unica e sola tipologia. L’offerta delle tendenze denim della moda primavera 2025 espande la nostra visuale su dettagli minimi ma imprescindibili: stirature frontali, effetti candeggiati, dettagli metallici, orli sfilacciati. Ogni dettaglio svela qualcosa della tua personalità, la chiave per comprendere quale faccia al caso tuo è – semplicemente – restare in ascolto delle tue esigenze, specchio del stile e della tua voglia di stare bene (sempre e comunque) in ciò che indossi.

A vita alta, Zara (€39,95)

A vita altissima, H&M (€34,99)

Con cinturina abbinata in denim, Levi’s (€140)

A zampa di elegante, Only, su Zalando (€49,99)

In denim effetto bleach, Pull&Bear (€45,99)

A vita altissima, Liu Jo (€169)

Con bottoni laterali, Elena Mirò (€170)

In denim di puro cotone, Weekend Max Mara (€169)

Con dettaglio a catena e orli sfilacciati, Ganni, su MyTheresa (€241)

A vita alta e gamba larga, Citizens of Humanity, su MyTheresa (€389)

Leggi anche I migliori cardigan ricamati da comprare per la primavera 2025

Leggi anche Le sneakers di tendenza ora: idee shopping per la primavera 2025