Napoleone: più che mai in questo periodo il celebre personaggio storico è sulla bocca di tutti. Non solo per il recente furto dei suoi gioielli al Museo del Louvre, ma anche perché le passerelle di moda hanno riportato in auge un capo a lui collegato, seppur erroneamente. Nell’ambiente fashion, infatti, non si parla d’altro: un esercito di uniformi da guerra ha invaso le sfilate 2026. Il messaggio è facilmente intuibile: la tensione a livello mondiale è alta, il futuro incerto. Ogni giorno sembra quasi che ci si prepari a una battaglia, metaforica per alcuni, tristemente letterale per altri.

Dior Men P/E 26. Launchmetrics/Spotlight

Napoleon jacket, la risposta delle griffe all’attualità

La moda, dunque, risponde nella maniera migliore che conosce: rendendo le giacche militari la silhouette d’archivio del momento. Corte, con i ricami in corda intrecciata e gli alamari sul petto, le chiamiamo Napoleon jacket ma non è corretto. Il nome tecnico sarebbe hussar military jacket, in riferimento alla cavalleria ungherese che le indossava un tempo e che poi hanno preso piede negli eserciti europei in epoca napoleonica. Trecentocinquanta anni e attualissima. Le maison, come dicevamo, le hanno fatte diventare parte dell’uniforme femminile contemporanea. Diverse versioni, rosse, bianche e blu navy sono state proposte sulle passerelle della nuova stagione, da McQueen e Ann Demeulemeester ad Enfants Riches Déprimés e Kenzo. Questo stile ha fatto capolino anche nella collezione di debutto di Jonathan Anderson per Dior Men.

McQueen P/E 26. Launchmetrics/Spotlight

Ann Demeulemeester P/E 26. Launchmetrics/Spotlight

Enfants Riches Déprimés P/E 26. Launchmetrics/Spotlight

Kenzo P/E 26. Launchmetrics/Spotlight

Napoleon jacket, le star di ieri e di oggi che l’hanno sfoggiata

Intanto Jenna Ortega ha indossato una sua versione personalizzata della Napoleon jacket sotto forma di gilet. Chiaramente i social sono già coinvolti nel dibattito sulla tendenza di questo capo, non solo perché basta digitarne il nome per imbattersi in numerosi video di giovani che la sfoggiano, spesso acquistata su piattaforme di second hand o trovata in mercatini vintage, ma anche riportando alla luce esempi di celeb che l’hanno indossata in passato, dai Beatles a Jimi Hendrix e Micheal Jackson, vero cultore fedele di questo modello usato in decine di esibizioni. L’ultima volta che ne abbiamo avvistata una è stata su Kate Moss nel 2005, quando la vita era più spensierata e disinvolta e quando gli outfit erano scelti non per documentarli su TikTok, ma semplicemente perché così andava in un mood indentificato come indie sleaze. Anche se per molte millennial e Gen X la reference rimane Lady Oscar, la protagonista del cartoon ambientato ai tempi della Rivoluzione Francese. Semplicemente bellissima.

Jenna Ortega. Foto Getty

Kate Moss. Foto Getty

Michael Jackson. Foto Getty

Jimi Hendrix. Foto Getty

Lady Oscar. Courtesy of Netflix

Napoleon jacket, come indossarla

Oggi la Napoleon jacket, comunque, s’indossa in base al contesto e allo stile desiderato, che può spaziare da un look formale a uno casual. Per un abbigliamento formale, possiamo abbinarla a pantaloni eleganti, camicia e scarpe o stivali in pelle. Per un look più easy, optiamo per una T-shirt o una blusa, jeans e scarpe da ginnastica, oppure una gonna lunga per un’aria più folk. Più di una semplice nostalgia riciclata, il suo boom attuale, come dicevamo, è letto come una riflessione continua che il fashion system conduce su potere e autorità. Non chiamatela, quindi, solo moda. Anche se una cosa è certa: lo stile basic tramonta proprio con questa giacca.