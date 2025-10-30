Neutro e discreto, il grigio è il colore protagonista assoluto dello street style di questa stagione, decretandosi tendenza moda autunno 2025 imperativa. Minimale ma mai banale, si presta a infinite interpretazioni e abbinamenti, spaziando dai look più eleganti e raffinati a quelli audaci e contemporanei. Ma come indossarlo senza risultare banali o spente? In questo prontuario di stile ti invitiamo a giocare con texture, volumi e contrasti: le 5 idee moda che seguono sono qui per essere sperimentate subito. E ricorda: il potere del grigio risiede nella capacità di adattarsi a ogni stagione e occasione, sta a te stabilire come.

Il blazer grigio: eleganza versatile per i look da ufficio

Un classico intramontabile, capace di adattarsi a ogni occasione. Per un look da ufficio sofisticato e al tempo stesso moderno, punta sul blazer grigio. Puoi abbinarlo a una camicia bianca e a pantaloni a palazzo: una combinazione (di stile) che trasuda self-confidence e professionalità. E se il risultato finale ti offre come unica visione una palette neutra, spezzala puntando su accessori vibranti come una borsa rossa o scarpe a punta colorate, che aggiungono energia e carattere all’ensemble. Un taglio leggermente oversize o doppiopetto può rendere la mise ancora più contemporanea, perfetta per chi ama l’eleganza con un tocco urban.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Maglia grigia (balloon), tocca a te

Le maglie balloon a costine, declinate nel colore grigio, sono il capo più minimal chic che tu possa desiderare. Morbide, avvolgenti e dallo spirito casual, trovano il loro equilibrio ideale con capi in pelle. L’abbinamento di tendenza? Con pantaloni in pelle rossa (per un effetto Wow che non passa inosservato!): il contrasto tra la texture calda del knitwear e la lucentezza della pelle crea un effetto deciso e squisitamente glamour. Infine, per completare il look, opta per stivaletti con tacco squadrato e una borsa mini da portare a mano o a tracolla: accessori che mixano comfort e ricercatezza.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Gonna midi grigia: la nuova alleata del look cool

Ricorda: è solo fuori dal guardaroba che la gonna midi grigia raggiunge il suo pieno potenziale. Per ottenere dal tuo look un risultato disinvolto e curato al tempo stesso, indossala con stivali di pelle marrone e una giacca bomber. Il mix (perfetto) tra eleganza e attitudine sporty per donare al look una ventata di freschezza, trasformando un capo classico (e basic) – quale la gonna midi grigia – in una scelta audace e contemporanea. Plus, puoi aggiungere una cintura sottile per valorizzare il punto vita e una mini clutch per accessoriare il look con accenti decisi.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Grigio e animalier: un contrasto di carattere

Chi ama osare, osi. E giochi liberamente con i contrasti. Una gonna grigia a tubino abbinata a una camicia o una giacca animalier dà vita a un risultato sofisticato e seducente. Il pattern felino per eccellenza rompe così la monotonia cromatica, donando una dose extra di personalità al grigio, perfetta per chi non vuole passare affatto inosservata. Come completare il look? Per rincarare la dose, sì alle scarpe animalier en pendant. In alternativa, aggiungi stivaletti neri lucidi o décolleté con tacco a spillo per un effetto assai più grintoso.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come elevare un cappotto grigio? Indizio: la cintura

Di tutti i must-have del guardaroba femminile, il cappotto grigio è senz’altro il capo passepartout per eccellenza. E per renderlo davvero speciale basta uno styling mirato, con pochi accorgimenti giusti al posto giusto. Il più imperativo? La cintura preziosa in vita, magari dorata o con dettagli metallici: la silhouette si ridefinisce, e il più classico dei look ottiene una connotazione très chic. Consiglio di styling: gioca con i materiali – un cappotto in lana, cashmere o panno con finiture lucide – per dare intensità e profondità visiva all’outfit. Per un effetto ancora più chic, abbinalo a stivali alti e a una borsa strutturata nelle tonalità calde del caramello o del borgogna. Irresistibile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

