I l conduttore è in carcere con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L'inchiesta della Procura di Milano

Produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. Con queste accuse, la Procura di Milano ha disposto l’arresto del conduttore radiofonico Andrea Piscina, 25 anni, che su Rtl 102.5 conduceva la trasmissione quotidiana I Nottambuli.

Sui dispositivi dello speaker sarebbero state trovate oltre mille immagini e chat di contenuto pedopornografico. Stando alle indagini, il giovane avrebbe adescato sul web bambini tra i 9 e i 14 anni, fingendo di essere una ragazzina chiamata Alessia.

L’inchiesta

A condurre le indagini è stata l’Unità investigazioni e prevenzione Nucleo crimini informatici e telematici della polizia locale di Milano. Già un mese fa i poliziotti avevano compiuto una perquisizione nei confronti di Andrea Piscina, ma lui avrebbe consegnato uno smartphone dal quale erano state cancellate chat e immagini. Il che non ha, però, impedito agli investigatori di recuperarle.

Le accuse contro Andrea Piscina

Andrea Piscina, che è un social media manager e per hobby sta a contatto con i bambini in una squadra di calcio di una polisportiva e anche nell’oratorio di una congregazione religiosa, secondo l’accusa tra il 2021 e il 2023 avrebbe adescato diversi bambini in rete fingendo di essere un’adolescente di nome Alessia e promettendo di sbloccare la propria telecamera e farsi vedere nuda. Così facendo, avrebbe indotto alcuni ragazzini a compiere atti di autoerotismo e mostrarsi nudi.

Sempre secondo l’accusa, lo speaker avrebbe anche adescato una delle giovani vittime nella sua attività in una polisportiva. Per questo, sarebbe stato denunciato dalla madre del piccolo, preoccupata per il cambio di umore del figlio e perché il ragazzino stava spesso chiuso in bagno con il telefonino.

Rtl 102.5 sospende Andrea Piscina

L’emittente Rtl 102.5 ha diffuso una nota nella quale afferma di avere “appreso con incredulità e sgomento la notizia dell’arresto di Andrea Piscina”.

Nel comunicato si legge: “La dirigenza di Rtl 102.5 non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker. Rtl 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente in attesa del lavoro della Magistratura, in cui Rtl 102.5 ripone piena fiducia”.