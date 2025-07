È stata svelata in occasione del Radio Zeta Future Hits Live (il 1° giugno al Centrale del Foto Italico di Roma) la nuova campagna di comunicazione #TeamRadioZeta: un progetto che celebra la grande community della “generazione futuro” e mette al centro della narrazione una maglia, da sempre simbolo dello spirito di squadra.

Ma come nasce il racconto di una realtà piena di sorprese come Radio Zeta? Ce lo siamo fatte raccontare in quest’intervista da Marta Suraci, responsabile marketing e comunicazione di Radio Zeta e del Gruppo RTL 102.5, che ha visto il canale evolvere e la community “del futuro” nascere da zero.

#TeamRadioZeta, intervista a Marta Suraci

La storia di Radio Zeta inizia molto prima della campagna e degli appuntamenti live, che percorso è stato?

«Siamo molto orgogliosi di quest’emittente perché è stata un’avventura vera e propria. Abbiamo fatto la scelta difficile di acquistarla quando trasmetteva il liscio e renderla tutt’altro, una radio con un’attenzione specifica a una generazione – che per noi è “futuro”, genericamente, perché ormai non comprende più solo la GenZ – che ancora non aveva un punto di riferimento radiofonico».

Da cosa siete partiti?

«Prima di tutto dalla ricerca del team, che proprio come gli ascoltatori doveva essere giovane e incarnare quei valori, ma allo stesso tempo essere preparato e pronto a mettersi in gioco. Mentre stavamo lavorando alla realizzazione di questa radio è nato il fenomeno Generazione Zeta, che quindi ci ha confermato di aver selezionato un filone giusto e ci ha permesso di giocare con il passato e il futuro dell’emittente».

E oggi quindi arrivano le prime campagne.

«Esatto! La radio cresce e quindi ha bisogno di un racconto specifico per il suo brand, una cosa che si può fare solo quando esiste una realtà solida. Siamo partiti dalla realizzazione della campagna di Rtl 102.5 e poi ci siamo chiesti come concentrarci invece sulla nostra community specifica».

E com’è nata l’idea della maglia?

«La maglia del #TeamRadioZeta nasce dall’idea della squadra, un concetto che anche se non si direbbe ha molto a che fare coi ragazzi di oggi. C’è bisogno di affrontare le cose insieme, appartenere a un gruppo, e quindi l’idea di squadra ci piaceva tantissimo».

La campagna è anche essa stessa un progetto di squadra, che vi ha visto unire le forze con una scuola.

«La collaborazione con l’istituto CFP Bauer è stata la ciliegina sulla torta: noi gli abbiamo raccontato l’idea per la campagna, poi ci siamo fidati completamente. Un salto nel vuoto che però era necessario: i ragazzi dovevano sentirsi liberi di raccontarsi senza paura, di usare il loro sguardo. E hanno fatto proprio questo: quattro giorni di shooting in cui si sono occupati di ogni dettaglio da soli, e il risultato è un ritratto magnifico della generazione futuro».

Quel guardare in camera con aria di sfida, come a dire «Io il futuro lo voglio affrontare», è esattamente quello che noi vogliamo comunicare. In questa campagna sono i ragazzi a dire: «Abbiamo la possibilità di fare tutto quello che vogliamo».

Qual è lo spirito del #TeamRadioZeta?

«Lo abbiamo chiesto direttamente ai ragazzi, e le risposte sono state magnifiche. Ecco alcune delle mie preferite: “Sei #TeamRadioZeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande”; “Sei #TeamRadioZeta se un ‘ci sono’ detto da un amico ti fa guardare al futuro con paura zero”».

Cosa significa per Radio Zeta rappresentare le nuove generazioni?

«Per noi, vuol dire fargli trovare un posto che sia completamente il loro mondo, dove potersi esprimere senza essere giudicato. Possono parlare, chiamare, raccontarsi a modo loro e tra di loro, e anche scoprire nuove tendenze, non solo musicali».

Il futuro della radio (e delle generazioni che la guidano)

Qual è il prossimo obiettivo di Radio Zeta?

«Sicuramente raggiungere un pubblico sempre più ampio e far capire anche al mercato che i ragazzi non solo sono pieni di idee e creatività, ma sono una vera potenza».

Quale artista dovrebbe indossare la maglia del #TeamRadioZeta?

«Tutti i protagonisti del Radio Zeta Future Hits Live, che l’hanno già fatto! Ognuno di loro ci ha dimostrato, su e giù dal palco, di essere preparatissimo e pieno di passione: in loro vediamo non solo il futuro della musica, ma anche di una nuova società. Dove c’è più consapevolezza, dei propri limiti e delle proprie forze, e più voglia di andare piano piano, ma prendersi tutto».

