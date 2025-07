Andrea Bajani trionfa alla 79esima edizione del Premio Strega 2025. Il suo romanzo L’anniversario (Feltrinelli) ha ottenuto 187 voti, contro i 133 di Perduto è questo mare (Rizzoli) di Elisabetta Rasy. Al terzo posto Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda), con 117 voti. Il romanzo di Bajani, 128 pagine, è una denuncia contro il patriarcato: la vicenda ruota intorno a una famiglia soggiogata da un padre autoritario e violento, con una donna – moglie e madre – sottomessa da questa relazione brutale, che ha rinunciato a tutto pur di essere qualcosa agli occhi del marito. La serata della finale, condotta da Pino Strabioli, si è svolta al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. A presiedere il seggio Donatella Di Pietrantonio, vincitrice dell’edizione 2024.

Il tabù della famiglia intoccabile nel romanzo di Bajani

Il libro Andrea Bajani – che vive da anni negli Usa dove insegna scrittura creativa alla Rice University di Houston – affronta un tema di grande attualità, il patriarcato, che grava sulla società italiana e che troppo spesso, ancora oggi, rende la famiglia un’istituzione intoccabile e inscindibile nonostante relazioni interne basate sul potere e la violenza psicologica, verbale e fisica. «La famiglia è un sistema che non può essere basato sulla paura ed è un legame che, come tutti gli altri, abbiamo il diritto di interrompere», ha affermato Andrea Bajani

Ne «L’anniversario» di Bajani una famiglia dominata da un padre autoritario

Al centro de L’anniversario le dinamiche all’interno di una famiglia dominata da un padre autoritario. Il protagonista, e Io narrante, decide di abbandonare questo nucleo di relazioni malate, mettendole in discussione e creandosi una vita altrove, per intraprendere un proprio percorso, aprirsi agli altri senza il terrore delle ritorsioni. Dopo dieci anni, riesce a guardarsi indietro e a riflettere sulla sua disgraziata famiglia: senza accusare e senza salvare, con una voce «scandalosamente calma», come scrive Emmanuel Carrère. Per questo L’anniversario è «un romanzo di liberazione, che scardina e smaschera il totalitarismo della famiglia».

Un libro per scardinare la visione patriarcale della famiglia

Ne L’anniversario Andrea Bajani intende scardinare una visione patriarcale dei rapporti familiari. «In quanto uomo ho sentito la necessità di farlo», ha detto l’autore che, fra l’autobiografico e l’inventato, ripercorre i traumi subiti, descrive una rete di relazioni basata sul possesso e rende emblematica la figura della madre, una donna annullata e costretta ad isolarsi dal mondo, incapace di salvare se stessa e i suoi figli.

