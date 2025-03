S punta un nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Un avviso di garanzia è stato notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima: l'accusa, omicidio in concorso. Il 37enne sarà sottoposto all'esame del Dna. Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, è stato per anni al centro della cronaca italiana