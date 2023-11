È sicuro viaggiare in Islanda con un’eruzione vulcanica “imminente”?

L e raccomandazioni dell'Ambasciata italiana per chi deve viaggiare nel Paese: evitare la zona di Grindavik nella parte sud-occidentale dell'isola

La terra del ghiaccio e del fuoco ha sempre il suo fascino. Ma con le notizie in arrivo sul rischio di eruzione vulcanica nel sud del Paese, si può ancora pianificare un viaggio in Islanda? Ecco le raccomandazioni dell’Ambasciata italiana.

La situazione a Grindavik

Le Autorità islandesi hanno segnalato la probabilità di una eruzione vulcanica di grande potenza nelle zone di Grindavik e in prossimità dell’impianto geotermico di Svartsengi, nonché nella zona turistica della Blue Lagoon, nel sud-ovest del Paese. La Farnesina raccomanda quindi di evitare l’area. A chi si trova in questo momento in Islanda è consigliato tenersi costantemente aggiornati attraverso il sito della Protezione civile e quello di monitoraggio dei vulcani.

Un villaggio fantasma

Grindavik è un villaggio fantasma. Il piccolo paese di circa 3.400 abitanti è stato fatto evacuare nei giorni scorsi a causa di una intensa attività sismica dovuta a un vulcano sotto la penisola di Reykjanes. Lo scenario è apocalittico con case e strade distrutte dalle scosse. In alcuni punti il terreno è stato spinto verso l’alto di un metro.

Il pericolo eruzione in Islanda

L’Ufficio meteorologico islandese ha affermato che esiste una “probabilità significativa” che si verifichi un’eruzione da qualche parte lungo il tunnel magmatico di 15 chilometri, con la “posizione privilegiata” in un’area a nord di Grindavik vicino al monte Hagafell. Tuttavia, è impossibile stabilire con certezza il punto esatto e la sua potenza. Per questo, alcune strade sono state chiuse e si consiglia ai visitatori di stare lontani dall’intera zona.

Possibili disagi sul traffico aereo

Fatta eccezione per quell’area, per il momento quindi è ancora sicuro per i turisti pianificare un viaggio sull’isola. Anche l’aeroporto internazionale di Keflavik funziona normalmente. Non si esclude però la possibilità che una eventuale evoluzione in negativo della situazione possa avere ripercussioni sulla regolarità del traffico aereo nel Paese o comporti rischi di una interruzione temporanea dello stesso.