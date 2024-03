Eclissi totale di sole: ecco perché sarà speciale

I l Nord America si prepara ad osservare una straordinaria eclissi totale di Sole lunedì 8 aprile

Purtroppo non sarà visibile dall’Italia, ma il 2024 sarà ricordato per una spettacolare eclissi solare totale cui si potrà assistere negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Si tratta di uno dei fenomeni astrologici più stupefacenti, che si verifica quando la Luna si allinea perfettamente tra la Terra e il Sole, coprendone completamente la nostra stella e oscurando il cielo in una fetta del nostro pianeta.

La “grande eclissi solare nordamericana”

L’ombra traccerà un percorso da ovest a est, iniziando dal Messico settentrionale per poi viaggiare diagonalmente attraverso gli Stati Uniti e terminando all’estremità orientale del Canada. Per questo tragitto, è stata battezzata la “Grande eclissi solare nordamericana”. Le migliori località Usa da cui assistere allo spettacolo includono città come Indianapolis nell’Indiana, Cleveland nell’Ohio New York e le Cascate del Niagara. Nei Caraibi e nel Pacifico meridionale sarà visibile un’eclissi solare parziale. Stessa situazione si verificherà dall’altra parte dell’Atlantico, dall’Islanda fino all’Irlanda. Nell’ultimo secolo le eclissi solari totali visibili nel Nordamerica hanno avuto una totalità media di 3 minuti e 13 secondi: quella dell’8 aprile sarà più prolungata, con i suoi 4 minuti e 28 secondi massimi che si registreranno in Messico.

Un fenomeno astrologico straordinario

Ci sono dalle due alle cinque eclissi solari ogni anno, ma non sempre si verificano sulle terre emerse. Le eclissi solari totali si verificano ogni 18 mesi circa: in Italia la prossima avverrà nel 2027. L’eclissi solare totale accade quando la Luna passa direttamente tra il Sole e la Terra, bloccando completamente la luce che proviene dalla nostra stella. La corona del Sole diventa visibile attorno all’ombra della Luna e il cielo si scurisce in modo simile all’alba o al tramonto. Quest’anno, con il Sole al picco di attività, gli scienziati si aspettano di osservare una corona più estesa e dettagliata.

Gli altri tipi di eclissi solari

Diversamente da quella totale, nel caso dell’“eclissi solare anulare” la Luna passa nuovamente direttamente tra il Sole e la Terra, ma in corrispondenza o vicino al suo punto più lontano dalla Terra: la luce del Sole non viene completamente bloccata, pertanto si crea un cerchio di luce attorno alla Luna, definito “anello di fuoco”. L’“eclissi solare parziale” si verifica invece quando la Luna non è in perfetto allineamento con il Sole, bloccando solo una parte dei raggi e creando una forma a mezzaluna.

La prima regola, proteggere gli occhi

La regola più importante per osservare un’eclissi solare è non guardare mai direttamente il Sole per evitare seri danni agli occhi. Gli spettatori possono utilizzare occhiali speciali, migliaia di volte più scuri dei normali occhiali da sole.

Osservare il fenomeno su YouTube

L’eclissi solare può essere osservata online grazie al live streaming della Nasa su YouTube della Nasa. Tra le 18.00 e le 21.00 italiane, sarà possibile viverla online mentre si verifica, attraverso commenti di esperti e inquadrature dal telescopio.