Secondo una nuova ricerca spagnola, le radiazioni di un forno a microonde non sono sufficienti a eliminare tutti i batteri presenti al suo interno, come si sarebbe portati a credere.

Analizzati i batteri presenti in 30 forni a microonde

Uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Microbiology, condotto dagli scienziati della startup biotecnologica Darwin Bioprospecting Excellence e dell’Università di Valencia in Spagna, ha analizzato i microbi all’interno di 30 diversi forni a microonde per identificare quali colonie batteriche fossero in grado di sopravvivere anche nelle condizioni più estreme.

Leggi anche Come scegliere un forno microonde di qualità

Rilevati oltre 700 diversi gruppi di batteri

I ricercatori hanno scoperto ben 747 diversi gruppi di batteri, i più frequenti appartenenti alle famiglie dei Firmicutes, Actinobacteria e Proteobacteria.

Leggi anche Come sapere se un piatto è adatto all’uso nel microonde

Microonde di casa? Ospitano colonie di batteri

Gli studiosi hanno inoltre rilevato che i forni a microonde domestici ospitano colonie microbiche potenzialmente più pericolose rispetto a quelli utilizzati nei laboratori, dove sono stati rilevati principalmente batteri innocui. «I batteri presenti nei forni a microonde domestici possono essere patogeni, anche se non più di quelli presenti in altre parti della cucina», ha detto a Newsweek il microbiologo Manuel Porcar, CEO di Darwin Bioprospecting Excellence.

Leggi anche Contenitori da non mettere nel microonde

Pulire il microonde per evitare problemi di salute

Le cattive condizioni igieniche del microonde possono portare a un accumulo di batteri potenzialmente dannosi per la salute. La ricerca sottolinea l’importanza di pulire questo tipo di forni con una certa frequenza, almeno una volta alla settimana. Un sondaggio condotto negli Stati Uniti da YouGov ha rivelato che un americano su tre non raggiunge questo obiettivo.

Leggi anche Come cuocere al microonde con il grill

Accorgimenti per tenere pulito il tuo forno a micrronde

Per pulire a fondo il forno a microonde e ridurre il rischio di contaminazione batterica, è necessario disinfettarlo regolarmente. «Sia al pubblico in generale che al personale di laboratorio, – ha dichiarato il coautore dello studio Daniel Torrent – raccomandiamo di disinfettare regolarmente i forni a microonde con una soluzione di candeggina diluita o uno spray disinfettante disponibile in commercio». «Inoltre – ha aggiunto – è importante pulire le superfici interne con un panno umido dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali residui e pulire immediatamente eventuali fuoriuscite per prevenire la proliferazione di batteri.»

Oltre alla pulizia settimanale, altri accorgimenti utili includono il riscaldare alimenti coperti per evitare schizzi e il rimuovere subito eventuali residui di cibo, prevenendo la proliferazione di batteri nelle aree più difficili da raggiungere.

Leggi anche Cuocere al microonde: le ultime novità

Le applicazioni nel settore biotecnologico

Oltre alle implicazioni igieniche di queste scoperte, i ricercatori sperano che la loro ricerca possa portare a nuove applicazioni biotecnologiche in cui siano necessari ceppi di batteri particolarmente resistenti per supportare i processi industriali.