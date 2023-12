Il “New York Times” celebra la mortadella, nuova regina dei salumi negli Usa

I l salume bolognese è sempre più popolare tra i consumatori americani. Ecco come mai piace così tanto, e perché è stata vietata per lungo tempo

Chi l’avrebbe mai detto che la mortadella avrebbe riscosso un così grande successo negli Stati Uniti d’America? Il New York Times le ha dedicato un articolo entusiastico e l’ha persino definita “la nuova regina dei salumi”.

Infatti, il salume bolognese è ormai sempre più popolare e ricercato tra i consumatori d’Oltreoceano. Nell’ultimo anno la richiesta è salita alle stelle.

Quando la mortadella era vietata negli Usa

E dire che tra il 1967 e il 2000 la mortadella è stata uno dei cibi finiti in maniera incolpevole sotto la lente della Food & Drug Administration, che ne ha vietato l’importazione negli Stati Uniti. Motivo: le ricorrenti epidemie di febbre suina che imperversavano nel Paese. Il divieto venne approvato nonostante che il virus non si diffondesse attraverso il cibo, ma a causa del contatto diretto con i maiali.

Come è nata la mortadella

La mortadella è un prodotto che ha una lunga storia e una profonda tradizione. Si tratta di un insaccato di carne di maiale, finemente macinata e aromatizzata con spezie, pepe e pistacchi.

La sua origine risale al 1600, quando a Bologna si iniziò a produrla con una tecnica particolare, chiamata “mortaro“, che consisteva nel pestare la carne in un recipiente di marmo. Da allora, la mortadella ha mantenuto la sua ricetta originale, ma ha anche saputo innovarsi e adattarsi ai gusti dei consumatori. Infatti, il New York Times ha posto l’attenzione sul fatto che in Italia si trova mortadella di tutti i tagli e dimensioni e per tutti i gusti.

Un prodotto versatile

Uno dei meriti di questo prodotto è, infatti, la sua versatilità. Possiamo mangiarla al naturale, in fette sottili o spesse, oppure usarla come ingrediente per preparare piatti sfiziosi e originali. Per esempio, si può farcire una focaccia con mortadella e formaggio, oppure preparare polpette di mortadella e ricotta, o ancora crostini con mortadella e miele.

La mortadella si sposa bene anche con la frutta, come le pere o le mele, e con i vini bianchi o rossi, a seconda del grado di stagionatura.

Perché piace agli americani

Ma perché piace tanto agli americani? Secondo il New York Times, questo salume ha il vantaggio di essere delicato e saporito allo stesso tempo, capace di soddisfare i palati più raffinati e quelli più golosi. Inoltre, ha una texture morbida e cremosa, che la rende piacevole al tatto e al morso.

Infine, ha un aspetto invitante, con il suo colore rosa e i puntini bianchi dei pistacchi, che la fanno sembrare una “dolce tentazione”.

Negli Usa una mortadella da 300 kg

La mortadella è stata protagonista di un evento enogastronomico di grande successo, il New York City Wine & Food Festival, che si è tenuto dal 13 al 16 ottobre 2022. In quell’occasione, Veroni, il primo brand italiano di salumi a libero servizio negli Usa, ha portato a New York una mortadella da 300 kg, lunga quasi due metri e con un diametro di 46 cm.

La mortadella è stata tagliata a spicchi e poi a cubetti, e offerta ai visitatori in abbinamento con pane, formaggio e vino. Un vero e proprio trionfo del gusto italiano, che ha conquistato il pubblico della Grande Mela .