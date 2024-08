Manca ormai poco all’inizio dell’anno scolastico 2024-2025. Infatti, nonostante le proposte di fare ricominciare la scuola a ottobre, migliaia di studenti in tutta Italia si apprestano a tornare tra i banchi tra il 5 e il 16 settembre. Ma già tutti pensano a quando potranno staccare dalle lezioni: quali saranno i ponti e le festività previsti dal calendario scolastico?

Scuola: quando ricomincia

I primi a tornare in classe sono gli studenti che risiedono nella Provincia autonoma di Bolzano: per loro la scuola riprende il 5 settembre. A Trento la campanella suonerà il 9, mentre in Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria e Val d’Aosta l’11 settembre. Il giorno dopo torneranno tra i banchi i ragazzi e le ragazze di Campania, Lombardia, Molise, Sicilia e Sardegna. Invece, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana le scuole ricominciano il 16 settembre.

Leggi anche Scuola, si va verso il record del numero di supplenti

Calendario scolastico: il ponte di Ognissanti

La prima sosta dell’anno scolastico 2024-2025 sarà quella del ponte di Ognissanti. Il 1° novembre cade di venerdì e, quindi, gli studenti e i loro insegnanti potranno godere di un mini ponte di Halloween fino a domenica 3 novembre.

Salta il ponte dell’Immacolata

La brutta notizia è che quest’anno salta il ponte dell’Immacolata e, per gli studenti di Milano e provincia, dove si festeggia questa ricorrenza, di Sant’Ambrogio. Infatti, il 7 dicembre (Sant’Ambrogio) e l’8 (Immacolata) cadono rispettivamente di sabato e domenica. Niente weekend lungo, purtroppo.

Scuola, vacanze di Natale da record

Per fortuna, dopo la delusione dell’Immacolata, gli studenti potranno godere di un bel premio. Quest’anno, infatti, le vacanze di Natale saranno lunghe ben diciassette giorni. Infatti, il 25 dicembre cade di mercoledì. Di conseguenza, la maggior parte delle scuole chiuderà già venerdì 20 dicembre. Le lezioni ricominceranno martedì 7 gennaio 2025, il giorno dopo l’Epifania.

Leggi anche Scuola: torna il diario cartaceo

Quando è Carnevale nel 2025?

Le date del Carnevale variano in base a regioni e diocesi. Possibili chiusure delle scuole potrebbero verificarsi dal 2 al 4 marzo, quando si festeggia il Martedì Grasso. Però, in questo caso la scelta di interrompere le lezioni spetta interamente all’istituto scolastico. Non è detto che il preside e il collegio dei docenti siano d’accordo.

Scuola: il superponte di Pasqua

Se le vacanze di Natale saranno lunghissime, anche a Pasqua la situazione sarà rosea. Infatti, nel 2025 la domenica di Pasqua cade il 20 aprile. Le scuole chiuderanno, a seconda del calendario regionale, da giovedì 17 – oppure da venerdì 18 – e fino a martedì 22 incluso. Il bello è che il 25 aprile si festeggia la Festa della Liberazione. Scommettiamo che qualcuno prolungherà il ponte fino al 27 aprile? In ogni caso tra il 17 e il 27 aprile, gli studenti faranno solo due giorni di scuola.

Il ponte del Primo Maggio

Anche il ponte del Primo Maggio sarà lungo. Infatti, la Festa dei Lavoratori sarà di giovedì. Di conseguenza, le scuole faranno una ulteriore sosta di quattro giorni, fino a domenica 4 maggio.

Scuola: il ponte del 2 giugno

Per non farsi mancare nulla, un altro mini ponte è previsto per il 2 giugno, la Festa della Repubblica, che cade di lunedì. Scuole e uffici pubblici rimarranno chiusi dal 31 maggio al primo giugno.

Anno scolastico: quando finisce

La chiusura dell’anno scolastico 2024-2025 è fissata, a seconda delle regioni, tra venerdì 6 e martedì 10 giugno. Salvo sorprese, gli esami di maturità dovrebbero iniziare mercoledì 18 giugno.