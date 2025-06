C’è un profumo che unisce tutti: quello del pane appena sfornato. Sa di casa, di cura, di cose fatte con amore. A Milano, questo profumo torna a invadere il cuore della città per trasformarsi in un abbraccio collettivo, in un gesto concreto di solidarietà. Pane in Piazza non è solo un evento: è un’esperienza da vivere, condividere e ricordare.

Nel 2025 torna a Milano Pane in Piazza

Dal 24 agosto al 1° settembre 2025, Piazza Duomo diventa teatro di una manifestazione unica che unisce gastronomia, solidarietà, musica e spiritualità. Promossa dai Missionari Cappuccini di Milano con la famiglia Marinoni, storici panificatori, la manifestazione celebra il pane come simbolo di pace e fraternità. Oltre 200 dei migliori fornai italiani lavoreranno H24 per nove giorni, sfornando in diretta specialità regionali dolci e salate: tutto su offerta libera.

Il ricavato finanzierà la realizzazione di un panificio e di una scuola di panificazione a Bambui, in Camerun. L’obiettivo? Formare le nuove generazioni e contribuire al sostentamento dei poveri locali. Ma l’azienda di panificazione sarebbe importante anche per sfamare i detenuti minori del carcere di Bamenda, dove i reclusi vivono in condizioni di estrema malnutrizione.

Non solo pane, ma anche cultura e riflessione

Pane in Piazza Milano 2025 non sarà solo un evento gastronomico, ma anche momento di esperienza e celebrazione dello spirito di fraternità in un anno in cui si celebra l’ottavo centenario del Cantico delle Creature, nel contesto del Giubileo dedicato al tema “Pellegrini di Speranza”. Un’occasione per riscoprire valori semplici, come spezzare il pane insieme, con uno sguardo rivolto al mondo.

Per la prima volta, quindi, una parte del padiglione sarà interamente dedicata agli eventi, con un palco e una platea di 130 posti che ospiteranno spettacoli musicali, tavole rotonde su alimentazione e inclusione sociale, talk su pane e olio (e annesse degustazioni), colazioni didattiche e momenti di spiritualità. Tra gli ospiti: l’Arcivescovo Mario Delpini, il teologo e religioso dei Servi di Maria Ermes Ronchi, il predicatore della casa pontificia fra Roberto Pasolini, Rosalba Piccinni (la “Cantafiorista”), la C.OVER BAND, gli Alpini e la comica Ippolita Baldini, la Lucy di Zelig.

Una foto delle edizioni passate. Da sinistra, il Vescovo di Harar Mons Pagano e Mons Delpini con i panificatori.

Grazie alle edizioni passate (2018-2019, prima del Covid), è nato un forno solidale in Etiopia, a Dire Dawa, con annessa scuola di panificazione. Ora, con Bambui, si replica un modello virtuoso. Un gesto semplice come spezzare il pane può cambiare molte vite. E a Milano, da questo gesto, nasce speranza.

