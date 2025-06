Secondo l’analisi del motore di ricerca di hotel e voli Jetcost tra l’1 e il 31 luglio 2025, la classifica delle mete più desiderate dagli italiani vede Roma, nell’anno del Giubileo, in vetta alla top 45, davanti a Lampedusa e a Napoli. Seguono poi le spiagge venete di Jesolo, la romagnola Riccione e l’intramontabile Capri. Chiudono la top 10 San Teodoro con le sue meravigliose spiagge, la “porta” della Gallura Olbia, Favignana e la salentina Gallipoli. In totale, otto delle prime dieci destinazioni sono balneari, segno che l’estate 2025 conferma il binomio sole‑spiaggia come assoluto protagonista.

Le dieci mete più cercate dagli italiani nel luglio 2025

Nonostante la canicola estiva, Roma rimane una meta in grado di soddisfare ogni aspettativa, dai tesori archeologici ai musei, dai tramonti sul Tevere alla gastronomia irresistibile. Appena dietro la Città Eterna, prima nella classifica di Jetcost, troviamo Lampedusa grazie ai colori caraibici della Spiaggia dei Conigli e alle sue calette raggiungibili solo dal mare. Napoli, terza, è una miniera di stimoli: dai must come il museo di Capodimonte alle mete meno conosciute come i percorsi sotterranei e il Rione Sanità con le sue inaspettate dimore nobiliari. Il litorale veneto di Jesolo, quarto, alterna lunghi arenili attrezzati e l’oasi naturalistica della Laguna del Mort, mentre Riccione, quinta, sposa ciclabili panoramiche e night‑life instancabile. Capri (sesta) offre naturalmente mondanità, oltre alla leggendaria via Krupp, i silenzi di Villa Jovis e panorami che mozzano il fiato dai belvedere di Anacapri. Sul versante sardo, San Teodoro (settima) entusiasma con le sue spiagge‑icona La Cinta e Cala Brandinchi e con la vita notturna dei mercatini serali, mentre Olbia (ottava) si trasforma in hub perfetto per Tavolara e Costa Smeralda grazie al nuovo waterfront.

La siciliana Favignana (nona) regala tramonti cinematografici, il mare incredibilmente turchese di Cala Rossa e pedalate intorno all’isola, e Gallipoli (decima) chiude la top 10 mischiando barocco salentino, acque turchesi e movida che inizia al calar del sole.

I trend dell’estate 2025

Le prenotazioni di alloggi registrate da Jetcost mostrano un aumento dell’8 % rispetto al già record 2024. Il mare continua a dominare le preferenze, con il 72 % delle ricerche indirizzato verso località balneari, rispetto alle destinazioni interne che si attestano sul 28%.

Le regioni più rappresentate

Sicilia, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Lazio, e Sardegna sono le regioni con il maggior numero di località tra le 45 destinazioni più ricercate. Ecco quali sono:

Sicilia (8 località): Lampedusa, Favignana, Palermo, San Vito Lo Capo, Catania, Siracusa, Cefalù, Taormina

Emilia‑Romagna (5): Riccione, Rimini, Bologna, Reggio Emilia, Bellaria‑Igea Marina

Campania (5): Napoli, Capri, Salerno, Ischia, Sorrento

Lazio (4): Roma, Ponza, Gaeta, Sperlonga

Puglia (4): Gallipoli, Bari, Vieste, Porto Cesareo

Sardegna (4): San Teodoro, Olbia, Alghero, Cagliari

I dati che analizzano i risultati delle ricerche di alloggi tra l’1 e il 31 luglio 2025 indicano che altre regioni sono state molto ricercate: il Veneto con tre località e la Calabria, la Toscana, la Lombardia e le Marche con due.

Classifica completa delle 45 destinazioni più cercate (luglio 2025)

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili in quanto si tratta di ricerche e non di sondaggi. Ecco la classifica delle mete più gettonate a luglio 2025, località per località:

1. Roma (Lazio)

2. Lampedusa (Sicilia)

3. Napoli (Campania)

4. Jesolo (Veneto)

5. Riccione (Emilia‑Romagna)

6. Capri (Campania)

7. San Teodoro (Sardegna)

8. Olbia (Sardegna)

9. Favignana (Sicilia)

10. Gallipoli (Puglia)

11. Palermo (Sicilia)

12. Lignano Sabbiadoro (Friuli‑Venezia Giulia)

13. Alghero (Sardegna)

14. Bari (Puglia)

15. Milano (Lombardia)

16. Ponza (Lazio)

17. Firenze (Toscana)

18. San Vito Lo Capo (Sicilia)

19. Tropea (Calabria)

20. Catania (Sicilia)

21. Lucca (Toscana)

22. Cagliari (Sardegna)

23. Gaeta (Lazio)

24. Verona (Veneto)

25. Rimini (Emilia‑Romagna)

26. Caorle (Veneto)

27. Bologna (Emilia‑Romagna)

28. Genova (Liguria)

29. Siracusa (Sicilia)

30. Salerno (Campania)

31. Perugia (Umbria)

32. Vasto (Abruzzo)

33. Cefalù (Sicilia)

34. Vieste (Puglia)

35. Ischia (Campania)

36. Reggio Emilia (Emilia‑Romagna)

37. Sperlonga (Lazio)

38. Livigno (Lombardia)

39. Porto Cesareo (Puglia)

40. Bellaria‑Igea Marina (Emilia‑Romagna)

41. Senigallia (Marche)

42. San Benedetto del Tronto (Marche)

43. Taormina (Sicilia)

44. Sorrento (Campania)

45. Reggio Calabria (Calabria)

