Spettacolo in cielo: arriva la “Superluna blu”

T utti con il naso all'insù la notte del 31 agosto: la rarissima Superluna blu, nuvole permettendo, si mostrerà in tutto il suo splendore

Quest’anno la fine di agosto porterà con sé una gradita sorpresa per gli inguaribili romantici e per chi ama osservare fenomeni astrali inconsueti. Nella notte del 31 agosto, nuvole permettendo, sarà possibile ammirare la “Superluna blu”, un evento quasi irripetibile. Nonostante il nome, la Luna manterrà il suo abituale colore grigio: Il “blu” si riferisce infatti al fatto che è la seconda Luna Piena del mese, dopo la “Luna dello Storione” che è sorta il 1° agosto. Il satellite terrestre, tuttavia, potrebbe apparire fino al 14% più grande e il 30% più luminoso del normale.

Cosa caratterizza la “Superluna blu”

Sono due gli aspetti caratterizzanti la “Superluna blu”. Innanzitutto il nostro satellite disterà dalla Terra “soltanto” 357.344 km contro una distanza minima possibile di 356.410 km: questo inconsueta vicinanza al nostro Pianeta renderà la Luna la più grande e bella dell’anno, appunto una “Superluna”. In secondo luogo, si tratterà di una Luna piena “extra” rispetto al calendario: questo mese di agosto ha infatti 5 fasi lunari e di conseguenza due pleniluni. Sarà l’unica volta in cui, quest’anno, ci saranno due lune piene in un mese: la prossima volta sarà nel 2026.

In un anno generalmente ci sono solo 12 lune piene ma ogni circa due anni e mezzo capita che ve ne sia una tredicesima, una luna piena non prevista dalle tradizioni popolari e che quindi non ha un nome ufficiale. Per questo motivo la 13° luna piena dell’anno viene chiamata “Blue Moon”, Luna Blu. Quella del 31 agosto sarà proprio la tredicesima e “imprevista” luna piena dell’anno e quindi una Luna Blu ma allo stesso tempo anche una Superluna, quindi una Superluna Blu.

Quando e dove guardare la Superluna blu

L’evento astronomico non sarà diverso da una normale Superluna ma la sua estrema rarità lo rende unico. La Luna raggiungerà la sua pienezza nelle prime ore della notte di giovedì 31 agosto all’incirca alle 03:35 ma sarà visibile in Italia solo la sera di giovedì più o meno a iniziare dalle ore 20:20 a seconda della zona dove sarete. Lo splendido disco lunare apparirà sull’orizzonte guardando a Est.

L’ultima apparizione della Superluna

L’ultima volta che è apparsa una “Superluna blu” è stato il 31 gennaio 2018, e la prossima non si verificherà fino al 31 gennaio 2037, secondo l’ambasciatore della NASA Tony Rice. “Le lune blu si verificano ogni due o tre anni. Le Superlune si verificano più volte all’anno. Ma questi due concetti si intersecano solo raramente”, ha detto Rice.