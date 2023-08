Taxi gratis all’uscita delle discoteche per chi ha bevuto: al via il progetto sperimentale

P er favorire la sicurezza stradale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti propone taxi gratis all'uscita delle discoteche. Il progetto sperimentale, al via da agosto, coinvolge per il momento 6 locali: ecco quali sono e in cosa consiste l'iniziativa

Nel 2022 è stato registrato un aumento degli incidenti stradali e delle vittime, ma neanche il 2023 è iniziato sotto un buon segno. La sicurezza per le strade italiane è un serio problema e la guida in stato di ebrezza resta un fenomeno diffusissimo (e altrettanto pericoloso, per sé e per gli altri). Per contrastare il problema ed evitare che i giovani si mettano alla guida dopo aver bevuto, dal Governo arriva una nuova proposta: taxi gratis all’uscita delle discoteche. Il progetto per il momento coinvolge 6 locali.

Taxi gratis fuori dalle discoteche: l’iniziativa

Prosegue il lavoro del Governo per garantire maggiore sicurezza stradale nel nostro Paese. Così, all’indomani dell’ennesima vittima – il 13enne travolto nel Veronese da un pirata della strada – inizia un progetto sperimentale voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è stato firmato un protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno. Prende avvio così un progetto sperimentale che prevede taxi gratis per chi esce dalle discoteche e vuole tornare a casa a fine serata. Non tutti, indiscriminatamente, potranno usufruirne. In particolare, il Mit ha stanziato fondi per pagare l’auto bianca o la navetta a chi, sottoponendosi all’alcol test una volta uscito dal locale, supera i limiti di legge previsti per mettersi alla guida. In caso di positività all’alcol test, sarà portato a casa dal taxi a disposizione, insieme alle persone che lo accompagnano. I voucher saranno forniti dagli stessi locali, previa convenzione con le compagnie di tassisti o ncc.

L’idea è nata dopo un incontro tra il ministro Salvini e le associazioni dei locali notturni di intrattenimento, poi con gli influencer e i digital creators. Firmatari del protocollo, per il Mit, il dirigente della direzione generale sulla Sicurezza stradale e l’Autotrasporto, Michela Melillo, e per la Silb – Fipe e Assointrattenimento i presidenti Maurizio Pasca e Luciano Zanchi. Presente il direttore generale della struttura Mit, Vito Di Santo.

In attesa dell’esito della sperimentazione…

Per il momento, tuttavia, si tratta di un progetto sperimentale. Sei le discoteche coinvolte, scelte tra le più rilevanti dell’intero territorio nazionale. La sperimentazione proseguirà per oltre un mese, da agosto a metà settembre. Solo in seguito sarà possibile valutare l’effettiva utilità del progetto ed eventualmente studiarne la fattibilità a regime. Di taxi gratis o scontati non è la prima volta che si sente parlare… Ebbene sì, perché il “bonus” in passato era stato applicato ad altre categorie: le donne, per garantire massima sicurezza soprattutto la notte, i disabili e per l’accompagnamento degli anziani ai centri vaccinali durante l’emergenza Covid. Questa volta, invece, l’obiettivo è aumentare la sicurezza stradale ed evitare incidenti.

Le 6 discoteche selezionate per la fase di sperimentazione dell’iniziativa sono:

Discoteca Baia Imperiale – Gabicce Mare (Pesaro – Urbino);

La Capannina – Castiglione della Pescaia (Grosseto);

Discoteca Praja – Gallipoli (Lecce);

Discoteca Mascara All Music – Mantova;

Discoteca Il Muretto – Jesolo (Venezia);

Naki Discoteca – Pavia.