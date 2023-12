Ucraina Paese più minato al mondo: Kiev chiede aiuto all’AI

L’Ucraina ha superato l’Afghanistan e la Siria diventando il Paese più minato al mondo. Gli sforzi di Kiev per bonificare il territorio

A oltre 600 giorni dall’invasione russa, l’Ucraina ha superato Afghanistan e Siria nel triste primato di Paese più pesantemente minato al mondo. Un terzo del suo territorio è disseminato di milioni di mine inesplose, bombe a grappolo, cavi e trappole esplosive. Di questa situazione risente la controffensiva militare di Kiev e milioni di civili rischiano la vita. Le mine che infestano i terreni agricoli compromettono l’economia del Paese e l’approvvigionamento alimentare.

264 civili sono stati uccisi dalle mine

Il think tank slovacco GLOBSEC stima che l’Ucraina impiegherebbe 757 anni per sminare il suo territorio con metodi convenzionali e utilizzando le risorse attuali. Lo riporta il “Time”. Il Ministero dell’Economia ucraino, presieduto da Yulia Svyrydenko, rivela che almeno 264 civili sono stati uccisi dalle mine e oltre 830 sono rimasti mutilati o feriti. Entro il 2030 si potrebbero raggiungere le 9.000 vittime, se il problema non venisse affrontato con urgenza. La Svyrydenko punta a rendere di nuovo produttivi, entro 10 anni, l’80% dei terreni minati sfruttando tecnologie innovative come intelligenza artificiale e droni per accelerare il processo di sminamento.

Elaborazione di dati e immagini satellitari

La Banca Mondiale stima un costo di oltre 37 miliardi di dollari per il progetto di sminamento, ma la collaborazione con il gigante statunitense dell’analisi dei dati Palantir potrebbe velocizzare il processo. Integrando dati provenienti da diverse agenzie governative, la piattaforma Palantir offre una visione dettagliata della situazione, con immagini satellitari, dati e analisi in tempo reale. Questa tecnologia potrebbe garantire un cambio di passo nell’efficienza e nello sminamento post-conflitto.

La scelta dei territori da sminare per primi

L’Ucraina si sta focalizzando sullo sminamento di terreni ad alto rendimento economico, utilizzando immagini satellitari e algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per identificare rapidamente le aree libere da mine. La piattaforma offre dati in tempo reale, suggerendo le migliori opzioni e consentendo ai funzionari di indicare delle priorità di intervento nello sminamento delle varie zone sulla base dell’impatto sociale ed economico.

Esperienza esportabile in altri contesti di guerra

Nonostante le sfide immense, l’Ucraina sta dimostrando un impegno senza precedenti nella gestione delle mine antiuomo. Con l’introduzione di macchine da sminamento di produzione locale, droni avanzati e l’utilizzo intelligente dell’IA, il paese si prepara a stabilire nuovi standard internazionali nel campo dello sminamento. Il Ministro dell’Economia prevede che la strategia ufficiale di sminamento sarà pienamente adottata entro la fine dell’anno, aprendo la strada a una speranza di sicurezza e ricostruzione per il popolo ucraino e potenzialmente per tutte le nazioni coinvolte in future crisi simili.