Usa, troppe persone senza cibo: un rapporto impietoso

U n recente sondaggio certifica le difficoltà degli americani: problemi per il 26%, peggior dato dei Paesi del G7

Tra i paesi del G7 gli Usa sono quello che conta il maggior numero di persone che hanno difficoltà ad acquistare cibo per sé e la propria famiglia. Lo certifica il recente sondaggio Gallup “U.S.: Leader or Loser in the G7?“, riferito ai dati del 2023.

Allarme fame: i dati nei Paesi del G7

I risultati dell’indagine Gallup si basano su interviste telefoniche e web effettuate nel corso del 2023 con campioni casuali di 1.000 adulti di età pari o superiore a 15 anni residenti in ciascuno dei sette paesi del G7.

Un americano intervistato su quattro (26%) ha affermato di non aver avuto a disposizione soldi a sufficienza per comprare il cibo negli ultimi 12 mesi. La percentuale scende per gli altri membri del G7. In Canada, il tasso di residenti che hanno denunciato la stessa difficoltà è stata del 17%, in Francia del 15% e in Italia del 14%. Si passa poi al 13% dei tedeschi che non è riuscito a permettersi cibo a sufficienza, contro il 9% nel Regno Unito e l’8% in Giappone.

Persone senza cibo, percentuale in aumento

Se negli ultimi 15 anni gli Usa hanno costantemente occupato la cima della poco invidiabile classifica, ciò che maggiormente preoccupa è la crescita del numero di americani in difficoltà. “La percentuale di persone che hanno problemi a permettersi il cibo non è mai stata così alta negli Stati Uniti come nel 2023, da quando Gallup ha iniziato a monitorare i dati nel 2006”, ha detto a Newsweek Benedict Vigers, consulente di analisi globale presso la società statunitense. “Questo numero si inserisce nel contesto della recente inflazione dei prezzi alimentari negli Stati Uniti, che è aumentata notevolmente nel 2022 ed è rimasta elevata lo scorso anno”, ha aggiunto.

Crisi alimentare negli Usa: i dati

“La nostra nazione sta affrontando una crisi alimentare”, ha detto a Newsweek Kelly Horton, presidente ad interim del Food Research & Action Center (FRAC). “Anche se è una delle nazioni più ricche del mondo, circa 44,2 milioni di persone vivono in famiglie che lottano contro la fame”. Secondo l’ultimo rapporto del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) sulla sicurezza alimentare delle famiglie, nel 2022 il 12,8% delle famiglie – circa 17 milioni – soffriva di insicurezza alimentare, il che significa che in qualche momento dell’anno ha avuto difficoltà ad acquistare cibo sufficiente per i propri bisogni.

Nello specifico: l’insicurezza alimentare è risultata peggiore tra tutte le famiglie con bambini (il 17,3% delle quali presentava insicurezza alimentare); famiglie con figli sotto i 6 anni (16,7%); famiglie con figli con una mamma single (33,1%) e un papà single (21,2%); donne che vivono sole (15,1%); famiglie con capofamiglia un adulto nero, non ispanico (22,4%) o ispanico (20,8%); famiglie con redditi inferiori al 100% della soglia di povertà (36,7%), al 130% della soglia di povertà (35,2%) e al 185% della soglia di povertà (32,0%); e famiglie nelle principali città (15,3%) e nelle aree non metropolitane (rurali; 14,7%).

Perché gli americani hanno difficoltà a mettere il cibo in tavola

L’aumento dei tassi di inflazione seguito alla pandemia e alla fine del sostegno del governo alle famiglie in difficoltà che ha caratterizzato il periodo dell’emergenza sanitaria hanno giocato un ruolo drammatico nell’aumento dell’insicurezza alimentare negli Stati Uniti

“La risoluzione degli interventi critici contro la pandemia di COVID-19, insieme all’aumento dei costi di cibo, alloggi e altri bisogni di base, hanno messo a dura prova le famiglie”, ha detto Horton a Newsweek.

“Durante la pandemia, i legislatori hanno fatto investimenti significativi in ​​programmi contro la fame e contro la povertà per aiutare a scongiurare la fame per milioni di famiglie, ma molti di questi interventi sono scaduti, lasciando le famiglie a chiedersi come pagare il loro prossimo pasto o se saranno in grado di pagare le bollette”, ha continuato.

Programma di assistenza nutrizionale

Secondo Horton, i livelli di fame sarebbero peggiori negli Stati Uniti senza programmi nutrizionali federali come il Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

“SNAP aiuta decine di milioni di famiglie a mettere il cibo in tavola“, ha affermato. “Il Programma speciale di assistenza nutrizionale supplementare per donne, neonati e bambini fornisce a più di 6,6 milioni di donne incinte, neomamme, neonati e bambini fino a cinque anni d’età alimenti nutrienti ed educazione alimentare e migliora l’accesso all’assistenza sanitaria”.

Ma per quanto efficaci, questi programmi non incidono sulle cause profonde della fame in America. “Da soli non possono porre fine alla fame quando l’occupazione e i salari sono insufficienti, la crescita non è condivisa equamente e le persone non hanno accesso ad alloggi a prezzi accessibili, assistenza sanitaria e sufficienti benefici per la disabilità”, ha precisato Horton.