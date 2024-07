Anche quest’anno arrivano i Prime Day di Amazon, due giorni (16 e 17 luglio) in cui sulla piattaforma appaiono offerte imperdibili. Se sei indecisa, ecco la nostra guida

La decima edizione di Prime Day, l’evento annuale di offerte di Amazon, torna il 16 e 17 luglio in esclusiva per tutti i clienti Prime. Le offerte si riferiscono a un’ampia selezione di prodotti, con categorie che vanno da abbigliamento a elettronica, passando per smart home e bellezza. Partecipano anche grandi marchi – come Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri.

Prime Day: la nostra guida

Per poter godere delle offerte non ti resta che cliccare su questo link e accedere al tuo account associato ad un abbonamento Amazon Prime (se non sei ancora abbonata, puoi farlo a questo link). La home page che ti si presenta davanti è un mondo infinito di offerte davanti alle quali è possibile perdersi. Ma non preoccuparti: per questo ci siamo noi. Di seguito trovi le offerte da non perdere secondo Donna Moderna.

I prodotti per la cucina

Moka elettrica Ariete (37, 99€)

La friggitrice ad aria Philips (89,99€)

Le migliori offerte di elettronica

Le Apple AirPods (90,24€)

Il Kindle Paperwhite (134,99€)

Una coccola per te

L’arricciacapelli Remington (29,99€)

Asciuga capelli Bellissima Imetec (32, 99€)

La spazzola Foreo (56,12€)

Una coccola per i pets

L’albero per gatti Feandrea (89, 99€)

Cuccia per cani EHEYCIGA (53,89€)

Per i più piccoli

Moto elettrica HOMCOM (61,98€)

Barbie e Ken estivi da collezione (98, 49€)

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.