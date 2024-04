Tariffe elettorali 2024

Offerte di spazi di pubblicità elettorale relative alle campagne per le elezioni regionali e comunali per la Radiodiffusione e l’Editoria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Società Europea.

In relazione alle consultazioni elettorali, visto il provvedimento del Garante di Edizioni ha previsto spazi destinati alla pubblicità elettorale sulla testate: LaVerità e LaVerità.info, Panorama e Panorama.it, Donna Moderna e donnamoderna.com.

Ai sensi del provvedimento del Garante si precisa:

Spazi pubblicitari offerti a tutti i Partiti – Movimenti Politici. Periodo regolamentato per le pubblicazioni sino a 24 ore prima del giorno della consultazione. Pagamento anticipato Condizioni temporali di partecipazione

Spazi: cinque giorni prima della pubblicazione per il quotidiano – Materiale: minimo tre giorni prima della pubblicazione.

Quindici giorni prima per i settimanali – Materiali dieci giorni prima della pubblicazione. Cinque giorni prima per le pubblicazioni digital – Materiali sette giorni prima Domicilio eletto per le eventuali comunicazioni: MEDIASEI s.r.l – 20129 Milano – Via Vittor Pisani, 28

Le richieste dovranno essere indirizzate a:

mail [email protected]

Telefono+39 02 82197516

NOTE

1. I messaggi politici elettorali ammessi dal provvedimento del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, devono essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare l’indicazione del loro committente e la dicitura «Messaggio politico elettorale».

2. Le pubblicazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, consistono nel pubblicare annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, confronto tra più candidati.

3. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al predetto comma 2 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28.