Kate Middleton operata da un’équipe italiana

La Principessa Kate Middleton sarebbe stata operata da un’équipe medica italiana, in particolare dagli specialisti del Policlinico Gemelli di Roma. A scriverlo è il settimanale Gente, proprio dopo che il Principe William ha reso aggiornato sullo stato di salute della moglie, rassicurando che «Sta bene».

Kate Middleton operata da un team italiano

Come ricorda il settimanale, Kate Middleton è stata operata lo scorso gennaio, presso la London Clinic, dunque nella capitale britannica. I media avevano riferito che l’intervento, resosi necessario in seguito ad alcuni accertamenti, era stato effettuato con successo. Non era stato, però, precisato da chi fosse stato eseguito. Ora Gente scrive che l’équipe era italiana ed esattamente del Policlinico Gemelli di Roma.

La spiegazione degli esperti del Gemelli

In realtà proprio alcuni esperti del Gemelli avevano spiegato all’ANSA di che tipo di operazione si sarebbe trattato: «Si può ipotizzare che la neoplasia sia localizzata nell’area addominale e potrebbe aver colpito organi di pertinenza ginecologica, come ovaio o utero, o dell’apparato digerente, come il colon», aveva dichiarato Giampaolo Tortora, direttore del Cancer center del nosocomio romano. Il professore di oncologia medica all’Università Cattolica aveva anche chiarito, però, che «i dati che conosciamo sono pochi, se è stato effettuato l’intervento chirurgico possiamo ipotizzare che la malattia doveva essere in uno stadio iniziale».

Le ipotesi sul tipo di intervento

Nella stessa occasione si erano avanzate anche alcune ipotesi sul tipo di intervento, come aveva fatto Giovanni Scambia, ginecologo, oncologo e direttore scientifico del Gemelli. L’esperto aveva chiarito che «essendo coinvolta la zona addominale si potrebbe trattare di un tumore all’intestino o all’apparato genitale. Oggi, va ricordato che le terapie per i tumori dell’area ginecologica, se fosse confermato che si tratta di questo tipo di neoplasia, sono molto migliorate ed efficaci e una buona parte delle pazienti guarisce». Un intervento, dunque, che non dovrebbe aver implicato particolari complicazioni.

Kate Middleton in Italia

L’intervento, dunque, potrebbe essere avvenuto da parte dell’équipe italiana in trasferta, senza che Kate Middleton si sia dovuta spostare. Nel passato della Principessa c’è stato un “periodo italiano”. Ha vissuto, infatti, a Firenze quando era una 18enne, molto meno famosa di quanto non lo sia oggi. All’epoca aveva scelto di trascorrere nel capoluogo fiorentino una parte del suo anno sabbatico (tre anni), come riferiscono alcuni media inglesi, dopo la graduation presso la St. Andrew’s School nel Berkshire, dove è nata. A confermare il soggiorno era stata nel 2011 Sara Miller, direttrice del British Institute di Firenze, dicendosi orgogliosa di averla “ospitata”.

La Principessa e la passione per arte e cultura

Ad attirare Kate a Firenze sarebbe stata la sua passione per l’arte e la storia del nostro Paese, in particolare quelle fiorentine. Tra i suoi studi ci sarebbe stato il Rinascimento, insieme a qualche parola di italiano. «Confermo che Catherine Middleton è nei nostri registri. Qui studiava il mattino l’arte del Rinascimento italiano e probabilmente, come fanno molti studenti, avrà seguito anche corsi di lingua italiana il pomeriggio», aveva dichiarato Miller. Secondo i ben informati avrebbe approfondito la conoscenza dell’arte a Palazzo Manfredini, mentre la lingua italiana l’avrebbe studiata prendendo lezioni al Palazzo dello Strozzino. In ogni caso quel legame giovanile ora sembra essere diventato ancora più forte.