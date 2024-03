D opo settimane di voci, sospetti, indiscrezioni e apprensione, la Principessa del Galles ha rotto il silenzio con un video commovente

Kate Middleton ha un cancro. Lo ha dichiarato lei stessa in un videomessaggio con il quale ha messo a tacere le insinuazioni sulla sua salute e che arriva dopo le polemiche per la foto ritoccata per la quale lei stessa si è poi scusata. Dopo settimane nelle quali si sono rincorse le voci più disparate, arrivando anche a tesi complottiste, la principessa del Galles ha spiegato di aver iniziato una chemioterapia.

Kate Middleton: dall’intervento all’addome alla chemioterapia

Con indosso un maglioncino bianco a strisce blu, i capelli lunghi e sciolti seduta su una panchina con il viso pallido e provato, Kate, seduta su una panchina in un giardino ha spiegato di aver prima subito un intervento per motivo non oncologici. Ma, ha aggiunto, successivi esami hanno indicato la presenza di un cancro e, suggerimento dello staff medico che la segue, è iniziata la chemioterapia, ora «nelle prime fasi di trattamento», come chiarito da lei stessa.

Lo shock e la richiesta di privacy

«Questo ovviamente è stato un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia – ha proseguito Kate Middleton – Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito», ha proseguito la Principessa. «Ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento», ha proseguito.

Il recupero e l’assenza di Kate Middleton alla Messa di Pasqua

Solo poche ore prima del video circolava voce che Kate avesse ripreso a lavorare da casa, come poi lei stessa ha confermato: «Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdere la fede o la speranza. Non siete soli», ha concluso Kate che, secondo fonti ufficiali di Kensington Palace, non prenderà parte alla Santa Messa di Pasqua del 31 marzo.

William “frustrato” tornerà in pubblico

A tornare in pubblico, intanto, sarà il marito. Il Principe William, infatti, riprenderà i propri impegni ufficiali dopo le vacanze di Pasqua. Secondo i media britannici avrebbe provato un «incredibile frustrazione» in questo periodo, costellato di apprensione, ma scandito anche da continue le illazioni sullo stato di salute della moglie e circolare online dopo essere «sfuggite ad ogni controllo». Un esempio è il tentativo di entrare in possesso dei dati della cartella clinica di Middleton, da parte di tre operatori della clinica nella quale è stata operata il 17 gennaio scorso e che ora sono stati sospesi.

Le reazioni nel Regno Unito

Tra i primi messaggi di solidarietà è arrivato quello del britannico, Rishi Sunak, che ha dichiarato: «La principessa del Galles ha l’amore e il sostegno di tutto il Paese mentre continua la sua guarigione», spiegando che la Principessa «ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione di oggi» e invocando la privacy. Vicinanza è stata espressa anche da Re Carlo, a sua volta in cura per un tumore alla prostata, e dalla Regina Camilla, che «continueranno a offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile», hanno dichiarato.

I messaggi da tutto il mondo

Di «momento difficile» ha parlato l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, che ha sottolineato come «Alle persone, senza alcuna differenza, dovrebbe essere permesso di ammalarsi, di sottoporsi a un’operazione, qualunque essa sia e di vivere la propria vita in pace senza che tutti chiedano di dimostrare qualcosa a giorni alterni». La notizia del video e delle condizioni della Principessa è arrivata anche negli Stati Uniti da dove una nota della Casa Bianca fa sapere che «I nostri pensieri sono con lei», riferendosi a Middleton.

Le tappe della malattia

Kate Middleton è stata operata «all’addome», come fatto sapere dalla Casa Reale senza ulteriori specificazioni, il 17 gennaio scorso. I primi di febbraio, invece, avrebbe iniziato il trattamento contro il cancro, in particolare con una chemioterapia, che la terrà lontana dagli impegni pubblici ancora per un periodo non determinato. Inizialmente, e prima di sapere quale fosse la causa del ricovero della Principessa, si parlava di un suo ritorno alle attività pubbliche per dopo Pasqua. Quanto al motivo dell’operazione, si è ipotizzato si sia trattato di una ileostomia o ileoctomia. Dopo il video, però, la situazione appare del tutto differente.