Adele confessa problemi di alcolismo: “Ho smesso tre mesi fa”

A dele ha raccontato di essere rimasta sobria durante i concerti a Las Vegas, ma ha confessato di essere stata al limite della dipendenza

Confessione a cuore aperto di Adele sul suo rapporto conflittuale con l’alcol. La cantante britannica, durante un concerto a Las Vegas, ha raccontato ai fan di aver smesso di bere dopo essere stata “al limite dell’alcolismo”.

Un problema da quando Adele aveva 20 anni

La star di “Hello”, voce incantevole e grande presenza scenica, ha tuttavia fatto intuire che il rapporto con l’alcol resta complicato. Nonostante Adele sia tornata in forma e stia vivendo un periodo apparentemente sereno con il fidanzato Rich Paul e il figlio Angelo. La cantante ha ammesso di essere stata una “alcolizzata borderline” da quando aveva vent’anni e che bere le manca, e molto.

Adele: “L’alcol mi manca così tanto”

“Ho smesso di bere forse tre mesi e mezzo fa – ha detto sabato la 35enne durante il suo show al Caesars Palace -. È noioso. Voglio dire, sono stata letteralmente al limite dell’alcolismo dai miei vent’anni, ma mi manca così tanto“. Ha quindi replicato ironicamente a un fan che le ha detto che stava bevendo da diverse ore: “Goditi il ​​tuo whisky sour. Sono molto, molto gelosa“.

L’alcol come fuga durante il lockdown

Lo scorso ottobre, Adele aveva dichiarato a US Vogue che durante il lockdown, come primi acquisti di “emergenza”, aveva fatto incetta del rosé cult Whispering Angel e di ketchup. Aveva rivelato che durante la pandemia iniziava a bere sempre più presto nel corso della giornata, arrivando a bere quattro bottiglie di vino prima di pranzo. “Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con l’alcol, ne sono sempre stato molto affascinata. – aveva dichiarato la cantante – Ho sempre voluto sapere cosa ci fosse di così bello in questo.”

L’intervista a Oprah Winfrey

In seguito Adele aveva detto a Oprah Winfrey di aver smesso di bere dopo la morte del suo padre, Mark Evans, nel maggio 2021 per un cancro all’intestino. “L’alcol mi ha tolto mio padre“, aveva aveva affermato nel corso dell’intervista. “E quando l’ho capito, ho realizzato di avere molto lavoro da fare su me stessa. Ho smesso di bere e ho iniziato ad allenarmi molto“.

L’amaro brano sulla dipendenza dall’alcol

Il quarto album della cantante, “30”, pubblicato nel 2021, contiene una canzone intitolata “I Drink Wine”, sull’affogare i propri dolori e lo stress della vita adulta: “Quando ero bambina / Ogni singola cosa poteva lasciarmi a bocca aperta / Assorbire tutto per divertimento / Ma ora bevo solo vino”.