Adele: “Mi dicevano che diventare madre è un suicidio professionale”

U ndici anni fa, quando è diventata madre per la prima volta, la cantante era all'apice del successo. "Tutti mi dicevano che stavo commettendo un grosso errore", ha raccontato. Ma lei non si è fatta influenzare, e oggi spiega perché ha fatto bene

“Mentre tutti i miei amici stanno cercando di avere un bambino, mi sono resa conto che, nonostante quello che tutti pensano, in realtà non è così facile diventare genitori”. Lo ha detto la cantante Adele nel ritirare lo Sherry Lansing Leadership Award durante l’annuale Women in Entertainment Gala organizzato a Los Angeles da The Hollywood Reporter.

La cantante, che ha 35 anni, ha poi rivelato che, quando all’apice del successo è diventata mamma, tutti la facevano sentire in colpa dicendole che “diventare madre è un suicidio professionale”. Lei, però, ha tenuto duro e oggi vive il momento più felice della sua vita.

Il matrimonio “segreto” di Adele

Adele, infatti, ha da poco sposato in gran segreto il procuratore sportivo Rich Paul, al quale è legata dal 2021, ed è felicemente madre di un ragazzino di 11 anni, Angelo, avuto con l’ex marito Simon Konecki.

All’epoca, quando rimase incinta, tutti le dissero che stava sbagliando, poiché era nel momento più importante della sua carriera e rischiava di mettere a rischio il successo faticosamente conquistato.

“È stato in quel momento che ho scelto di rifiutare il concetto di scarsità del successo”, ha spiegato Adele, “ma anche l’idea che devi essere costantemente sul pezzo per sfondare. Mi sono detta che, invece, poteva esistere la possibilità di avere successo sia sul palco, che sotto il palco”. Ha aggiunto: “Chi l’avrebbe mai detto, ma me la sono cavata alla grande”.

Adele: “Diventare madre non è facile”

Ultimamente Adele ha riflettuto molto sulla difficoltà di diventare madri, poiché molte sue amiche ci stanno provando ma non ci riescono. “Sono fortunata”, ha ammesso.

Parlando con The Hollywood Reporter, è anche scoppiata in lacrime nel ricordare il momento emozionante in cui ha incontrato nuovamente il medico che ha fatto nascere suo figlio Angelo. “Non lo vedevo, il mio dottore, da quando mio figlio aveva quattro giorni”, ha spiegato la cantante, “è stata l’esperienza più surreale della mia vita”.

Ha aggiunto: “Ho pensato così tanto ultimamente alle difficoltà di diventare madre che ho preso il suo numero e gli ho mandato un messaggio. Non ho mai veramente capito quanto si possa essere fortunati ad avere un bambino. E non capivo la grandezza del fatto che lui, non solo mi avesse aiutata a mettere al mondo mio figlio sano e salvo, ma che mi avesse tenuto al sicuro durante il parto. Questo mi fa piangere. È stato così emozionante”.

La ricerca di un secondo figlio

Adele, che in passato ha avuto problemi di alcolismo ma ne è uscita, adesso vorrebbe un secondo bambino. Ha chiesto al suo medico di aiutarla. “Ho bisogno di un bambino”, gli ha detto.

Quanto alla sua relazione con l’agente sportivo Rich Paul, ha rivelato che “abbiamo sempre saputo tutto l’una dell’altro dal giorno in cui ci siamo incontrati”.