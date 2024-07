«Non ho assolutamente progetti legati a nuova musica. Voglio prendermi una bella pausa e pensare per un po’ a fare altre cose creative». È quanto ha svelato Adele un’intervista esclusiva all’emittente tedesca ZDF.

Ricaricare le energie

Durante la conversazione, Adele ha espresso il desiderio di prendersi un periodo di riposo sottolineando la necessità di ricaricare le energie dopo anni di successi ininterrotti e tour mondiali.

La pop star è infatti reduce dalla sua residency americana iniziata nel 2022 e durante la quale si è esibita in più di 100 date. La pausa arriverà non prima del mese di novembre, dopo che Adele avrà completato le ultime dieci date del suo tour al Caesars Palace di Las Vegas.

Il peso della notorietà

Nel corso dell’intervista esclusiva, la cantante di “Hello” ha rivelato che uno dei motivi per cui sente la necessità di fermarsi è anche quello del peso della fama: «Mi manca tutto di quando non ero famosa, credo che probabilmente la cosa che mi manchi di più sia proprio l’anonimato». «Non mi piace la notorietà – ha aggiunto -, ma amo il fatto di poter fare musica sempre e quando voglio e che le persone siano ricettive e apprezzino. Quindi ne vale la pena, si tratta solo di trovare l’equilibrio».

L’estate europea di Adele

Intanto l’estate vedrà impegnata Adele in Germania, a Monaco (dal 2 al 24 agosto) per una mini residency di dieci date in un’arena costruita su misura per lei: uno stadio pop-up unico, con posti a sedere e aree in piedi, per una capienza totale di 80mila persone a serata.

Una decisione, quella di tornare ad esibirsi in Europa, che Adele spiega attraverso il suo profilo Instagram: «Qualche mese fa ho ricevuto una chiamata per una serie estiva di spettacoli. Non avevo programmi ed ero troppo curiosa per non dare seguito a questo progetto: uno stadio pop-up su misura, progettato intorno al mio spettacolo. A Monaco di Baviera? Un po’ casuale, ma sempre favoloso! Subito dopo gli europei di calcio? Con le Olimpiadi a due passi? SÌ!! Non suono in Europa dal 2016! Non potevo pensare ad un modo più meraviglioso per trascorrere la mia estate e concludere questa bellissima fase della mia vita e carriera».